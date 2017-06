A magyaroknak is gólt lőne az andorrai focihős

Nem sok labdarúgó-válogatott mondhatja el magáról, hogy 2017-ben még nem kapott ki. Közéjük tartozik Andorra, amely péntek este a magyar válogatottal játszik vb-selejtezőt. A 37 éves csapatkapitány Ildefons Lima a Sport 24 híradónak nyilatkozott a DIGI Sporton.

"A válogatottunk hosszú idő után tudott újra nyerni, amikor februárban 2-0-ra győztünk San Marinóban. Ez nagyon boldoggá tett minket, mint ahogy az is, hogy ezek után pontot szereztünk otthon a Feröer-szigetek elleni vb-selejtezőn. Mindenképpen szeretnénk folytatni ezt a jó sorozatot. De nem lesz könnyű dolgunk, hiszen a magyar válogatott mindkét, említett csapatnál erősebb" - mondta a Sport 24 híradónak a DIGI Sporton a hátvéd.

Bernd Storck csapatának több hiányzója is lesz, ezek után Lima kíváncsian várja, kikkel támadnak majd a magyarok La Valléban. "A magyar csapat nem olyan erős, mint a portugálok, akiknek van egy Cristiano Ronaldójuk, és még több, közel hasonló képességű játékosuk. Ami számunkra fontos hír, hogy Szalai Ádám nem játszhat, de bárki is lesz a csatár, a védelmünknek állnia kell majd a sarat."

Lima éppen pénteken állíthatja be az andorrai válogatottsági rekordot, már csak a 2015-ben visszavonult Oscar Sonejee van előtte egyetlen meccsel. "Nagyon büszke és boldog leszek, ha pályára lépek, és ez sikerül, hiszen nagyon nehéz eljutni 106 mérkőzésig egy olyan válogatottban, mint az andorrai. Emellett pedig pár nap múlva lesz a 20 éves évfordulója annak, hogy először szerepeltem a nemzeti csapatban. Igyekszem még néhányszor ott lenni a pályán, ám azért én is öregszem, így túl sok meccsem már nincs hátra."

Ildefons Limával a két válogatott novemberi vb-selejtezője előtt az Origo munkatársa is készített egy igen olvasmányos interjút:

Volt már lehetősége találkozni sok-sok játékossal, és közben vígan hódolhatott mezgyűjtő szenvedélyének. "Több magyar játékossal is mezt cseréltem pár, például Koman Vladimirrel, amikor mindketten Olaszországban játszottunk - ő az Avellinóban, én pedig a Triestinában. De megvan nekem Szalai Ádám és Gera Zoltán meze is, utóbbinak különösen örülök, mert nagyon fontos játékosa a magyar csapatnak.