Puscas gólja a Serie A-ba röpítette a campaniai boszorkányokat

A Benevento hazai pályán 1-0-ra legyőzte a Carpit az olasz másodosztály, a Serie B feljutási osztályozójának másoik mérkőzésén, és összesítésben ugyancsak 1-0-s eredménnyel története során első ízben jutott fel a Serie A-ba.

Az osztályozó párharc első mérkőzésén az élvonalból az előző szezon végén kiesett Carpi otthonában gól nélküli döntetlen született, azaz a bajnokság alapszakaszában az ötödik helyen végzett Benevento - a Carpi hetedik lett - volt helyzeti előnyben.

Benvenuto Benevento!!

Helyzeti előnyét pedig kamatoztatni is tudta: a román George Puscas első félidőben szerzett góljával 1-0-ra győzött, és története során első ízben szerepelhet az élvonalban, azaz Serie A-ban.

A csapat a 20000 férőhelyes Ciro Vigorito Stadion játssza majd hazai meccseit. És, ha másban nem is, de abban biztosan különlegesek lesznek, hogy seprűnyélen lovagoló boszorkányt ábrázoló címerükhöz nincs fogható a futball világában.

Ilyen nagy volt az öröm:

Az 1929-ben alapított klub 2005-ben csődbe ment, de még abban az évben újjá alapították, és tíz év alatt a Serie C2-ből a legjobbak közé jutott. Benevento Campaniában van, ötven kilométerre északkeletre Nápolytól. A 70 ezer lakosú város amilyen kicsi most, olyan jelentős volt az ókorban, még Malaventum, majd Beneventum néven, a Via Appia meghosszabbításaként éppített Via Traiana egyik fontos csomópontjaként - egykori nagyságára ma az ókori műemlékek, mint az amfiteatrum, vagy Traianus császár diadalíve emlékeztet.