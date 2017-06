Teljesen új kerettel készül az U21-es válogatott az Eb-selejtezőkre

A formálódó magyar férfi U21-es válogatott Lengyelországgal és Ausztriával csap össze felkészülési mérkőzéseken az őszi Eb-selejtezőkre készülve.

A korosztályváltáson átesett U21-es válogatott a harmadik és a negyedik felkészülési mérkőzésére készül: Görögország és Szlovákia után ezúttal Lengyelország és Ausztria lesz az ellenfél idegenben. A felkészülési meccsek célja, hogy a stáb megtalálja a megfelelő játékoskeretet, mire 2017. szeptember 5-én megkezdődnek a 2019-es Európa-bajnokság selejtezői.

Teljesen új kerettel, az 1996. január 1-je után született labdarúgókkal készülünk az Eb-selejtezőkre".

"A játékosoknak is meg kell ismerniük egymást, és persze nekem is őket. Egyelőre nagy a fluktuáció a csapaton belül, sok fiatalnak adunk lehetőséget a bizonyításra. Egy tanulási folyamat elején járunk, minden meccsből, minden elkövetett hibából tanulnunk kell. Természetesen nem örülök az eddigi vereségeknek, de hasznos tapasztalatokat szerzett a stáb és a játékosok is. Nincs sok időnk az első tétmeccsünkig, addig is kettőzött erővel kell dolgoznunk, hogy ha eljön az idő, készen álljunk a feladatra" – értékelte a csapat helyzetét Michael Boris a Szlovákia elleni mérkőzés után az mlsz.hu-nak.

A magyar férfi U21-es csapat először Lengyelországban, Niecieczában lép pályára a hazaiak korosztályos csapata ellen június 9-én, 19 órakor, majd három nappal később, június 12-én Ausztria lesz az ellenfél Ritzingben 18 órától.

A magyar férfi U21-es válogatott kerete

Kapusok: Bukrán Erik (DVTK), Demjén Patrik (Dorogi FC), Megyeri Gábor (NYVSC)

Védők: Kecskés Ákos (Újpest FC), Lenzsér Bence (Paks), Polgár Kristóf (Haladás), Szalai Attila (Rapid Wien), Spandler Csaba (PFLA)

Középpályások: Katona Máté (MTK Budapest), Povázsai Zsolt (Szeged 2011-Grosics Akadémia), Szabó Bence (PFLA), Szántó Tamás (Rapid Wien), Tóth Máté (Haladás), Vida Máté (Vasas), Zabari Dávid (Szeged 2011-Grosics Akadémia)

Csatárok: Kundrák Norbert (FTC), Makrai Gábor (DVTK), Murka Benedek (Vasas)

A magyar válogatott csoportja (6. csoport): Svédország, Belgium, Törökország, MAGYARORSZÁG, Málta, Ciprus

A magyar válogatott Eb-selejtezős programja:

2017:

szeptember 5.: Magyarország–Málta

október 10.: Törökország–Magyarország

november 10.: Magyarország–Svédország

november 14.: Ciprus–Magyarország

2018:

március 22.: Magyarország–Ciprus

március 26.: Belgium–Magyarország

szeptember 7.: Svédország–Magyarország

szeptember 11.: Magyarország–Belgium

október 12.: Málta–Magyarország

október 16.: Magyarország–Törökország