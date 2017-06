A síró Dzsudzsák: Én vagyok az, akit először ütni kell

Sírva nyilatkozott az M4 Sport kamerája előtt a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs azok után, hogy a magyar csapat 1-0-s vereséget szenvedett Andorrától a vb-selejtezők B csoportjában.

"Én vagyok az, akit legelőször kell ütni, én vagyok ennek a csapatnak a kapitánya" - mondta elkeseredetten Dzsudzsák Balázs. "Lehet szépíteni a dolgokat, de levetették velünk a mezt."

A válogatott csapatkapitánya a televíziónak adott interjú közben a könnyeivel küszködött. "Most is csak azt hallom, hogy Dzsudzsák a pénzéhes, miközben ebben a szituációban is nagyon egyedül vagyok. Nincs itt senki velem, félreértés ne essék, nem azért mondom ezt, hogy sajnáltassam magam. Ez a vereség ezzel együtt vállalhatatlan.