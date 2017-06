László Csaba távozik a DAC-tól - Marco Rossi válthatja

A DAC futballklub nem hosszabbítja meg László Csaba vezetőedző szerződését - jelentette be hivatalos honlapján a klub. Marco Rossi veheti át a csapat irányítását.

László Csaba tavaly októberben csatlakozott a DAC-hoz, amikor átvette Németh Krisztián helyét az A–csapatnál. Húsz bajnoki- és két kupamérkőzésen ült a kispadon, a bajnokságban a hetedik helyen zárt a DAC, a kupában a negyeddöntőben búcsúzott. Távozása azért is furcsa, mert irányításával tavasszal hóapokon keresztül, 16 meccsen át veretlen volt a szerdahelyi csapat a bajnokságban.

A vezetőedző mellett Werner Burger pályaedző is elhagyja a DAC-ot.

„Szeretnénk kifejezni őszinte köszönetünket Csabának a klubban elvégzett munkájáért - kezdte Világi Oszkár, a klub tulajdonosa. - Utólag is jó döntésként értékeljük, hogy Csabára bíztuk az A–csapat vezetését, és úgy gondoljuk, hogy teljesítette a feladatot, mellyel a klubunkba érkezett. Csabának sok sikert kívánunk, és biztosak vagyunk abban, hogy a következő tevékenységében is sikeres lesz. Klubunk folyamatosan fejlődik, és ez a jövőben is folytatódni fog az új edző kinevezésével, aki osztja az értékeinket és filozófiánkat, és segíteni fog nekünk előbbre vinni a DAC-ot."

Székely vándor egy felvidéki magyar futballtemplomban László Csaba otthonra lelt Dunaszerdahelyen, ahol október 20-án vette át a DAC irányítását. Az 52 éves erdélyi magyar szakember szerint csak a magyar válogatott és a Ferencváros tud olyan érzelmeket kiváltani a szurkolókból, mint a felvidéki klub. Az Origónak azt...

A Dac.parameter.sk oldal szerinta Honvéddal bajnoki címet nyert Marco Rossi lesz a csapat új edzője.

A Football ITALIA már azt is tudni véli, hány évre szóló szerződést írt alá Rossi az FC DAC 1904-el: "Marco Rossi két évre szóló szerződést írt alá, további egy évre szóló opcióval. A DAC-hoz követi őt asszisztense, Cosimo Inguscio is, aki már a Honvédnél is Rossi jobbkeze volt."