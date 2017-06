A héten hivatalossá vált, hogy José Mourinho együttese nem tart igényt a súlyos térdsérülést szenvedett Zlatan Ibrahimovicra, és hetek óta keresi a tökéletes pótlást az átigazolási piacon. Úgy tűnik, megtalálták.

Richard Keys, a beIN Sports riportere arról számolt be, hogy a Real Madrid és a Manchester United mindenben megegyezett és Morata is rábólintott a költözésre. Az angolok 70 millió eurót fizetnek a 24 éves spanyol csatárért, aki négy évre ír alá az Európa Liga győzteséhez.

Morata nem titkolta, hogy a több játéklehetőség érdekében elvágyódik nevelőklubjától, amely 2014-ben eladta a Juventusnak (20 millió euró), 2016-ban visszavásárolta (30 millió euró), most pedig újfent megválik tőle.

Morata mindössze 19 alkalommal volt kezdő a Real Madridban a 2016-2017-es szezonban, de így is 20 gólt szerzett. A spanyol válogatott támadó a nyáron akár kétszer is szembe kerülhet Zinedine Zidane-ékkal, hiszen a Real Madrid és a Manchester United a Nemzetközi Bajnokok Kupája felkészülési tornán, valamint az európai Szuerkupa-döntőben is találkozik, júliusban, illetve augusztusban.