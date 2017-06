Németország mutatja: így kell B-csapattal bedarálni egy miniállamot

A sztárjai nélkül pályára lépő német válogatott szombat este 7-0-ra legyőzte San Marinót, így továbbra is hibátlan teljesítménnyel vezeti az európai vb-selejtezők C csoportját. Az E csoportban tovább szilárdult Lengyelország helye az élen, miután Robert Lewandowski triplájával távol rúgta a 2018-as világbajnokságtól Romániát.

A németek már az első félidőben lerendezték a lényegi kérdéseket, Julian Draxler nyitotta a gólok sorát, majd Sandro Wagner duplázott, a 29 éves csatár a Hoffenheim történetének első játékosa, aki gólt tudott szerezni a német válogatottban.

4-0-s hazai vezetéssel vonultak szünetre a csapatok, a különbségekről sok mindent elárult, hogy San Marinónak nem volt labdaérintése a német tizenhatoson belül.

A második félidőből csak 73 másodperc telt el, amikor az arsenalos Shkodran Mustafi is bevette a vendégek kapuját, majd picit bedurvult a meccs, San Marino tíz percen belül három sárga lapot is kapott. A leverkuseni Julian Brandt szerezte a hatodik német gólt, a hajrára kanyrodva pedig egy debütálás is belefért, a lipcsei Diego Demme 25 évesen lépett pályára első alkalommal a német válogatottban.

A mérkőzésen triplázó Sandro Wagner mellett kiemelkedett a mezőnyből a Bayern München középpályása, Joshua Kimmich, aki három gólpasszal zárt, a végeredmény pedig 7-0 lett.

Joachim Löw együttese ezzel két meccsen 15 gólt rámolt be a tisztességgel küzdő San Marinónak, összességében pedig hatból hat győzelemmel vezeti csoportját, 27 gólt szerezve és csupán egyet kapva. Fél lábbal tehát már az oroszországi vb-n vannak, de előtte vár még rájuk a június 18-án kezdődő Konföderációs Kupa, amelyen Ausztrália, Chile és Kamerun lesz a három csoportellenfél.

A csoport másik mérkőzésén Csehország és Norvégia nem bírt egymással (1-1), pedig a norvégok a végén nyerhettek volna, de Tarik Elyounoussi ordító ziccerben nagyon rossz (és önző) döntést hozott.

Az E csoportban Lengyelország menetel megállíthatatlanul a 2018-as világbajnokság felé, miután a selejtezőben másodszor is legyőzte Románia válogatottját, az idegenbeli 3-0-s siker után szombaton Varsóban 3-1-es siker született, Robert Lewandowski mesterhármast szerzett (a bukaresti találkozót duplával zárta), igaz, a Bayern-csatár két gólja is tizenegyesből született. A középső pedig fejjel:

A hatos másik mérkőzésén Montenegró 4-1-re verte Örményországot, a csoportot az eddig mindössze két pontot veszítő lengyelek vezetik magabiztos fölénnyel, mögöttük viszont nagy csatára van kilátás a második helyért.



Eredmények, európai vb-selejtezők:

C csoport:

Németország-San Marino 7-0 (4-0)

Norvégia-Csehország 1-1 (0-1)

korábban:

Azerbajdzsán - Észak-Írország 0-1 (0-0)

E csoport:

Lengyelország-Románia 3-1 (1-0)

Montenegró-Örményország 4-1 (2-0)

korábban:

Kazahsztán-Dánia 1-3 (0-1)

F csoport:

Litvánia-Szlovákia 1-2 (0-1)

korábban:

Skócia-Anglia 2-2 (0-0)

Szlovénia-Málta 2-0 (1-0)

