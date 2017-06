Capello horribilis pénzért ült le egy kínai kispadra

A Football Italia olasz lap értesülései szerint Fabio Capello lett a Kínai Szuperligában szereplő Csiangszu Szuning vezetőedzője.

Az olasz lap tudomása szerint Capello vasárnap reggel már a Csiangszu Szuning edzőpályáján járt, felmérve a klub kínálta lehetőségeket, majd nem sokkal később aláírta másfél évre szóló, tízmillió eurós fizetést garantáló szerződését.

Capello Kínában:

Capello nem egyedül érkezett, vele tartott az olasz válogatottal 2006-ban világbajnoki címet nyerő Gianluca Zambrotta, valamint a legutóbb a Brescia kispadján ülő Cristian Brocchi is. A szakmai erősítés el is kél a Csiangszunál, amelyik az utolsó előtti, 15., kiesést jelentő helyen áll a kínai Szuperligában.

Capellóék akár otthon is érezhetik magukat a pénzzel szépen kidekorált bajnokságban, ahol találkozhatnak majd a Tiencsin Kvancsiant irányító Fabio Cannavaróval, vagy éppen a kínai válogatottat gardírozó Marcello Lippivel - a 2006-os világbajnok olasz csapat szövetségi kapitány - is honfitársaik közül, nem beszélve a kínai pályákon futkározó olasz játékosokról, mint, például Graziano Pellé.

Ideális körülmények várták új csapatánál:

A június 18-án a 71-et betöltő szakember utoljára 2015-ben ült kispadon, amikor is három év után felállították az orosz válogatott éléről az egyre kétségbeejtőbb Európa-bajnoki selejtezős eredmények miatt. Az AC Milannal négyszeres bajnok, és BL-győztes (1994), az AS Romával is olasz bajnok, valamint a Real Madriddal kétszeres bajnok edzőlegendának Oroszországból történt távozása óta csak televíziós szakkomentátori munkái voltak, és várt egy igazán kecsegtető ajánlatra.