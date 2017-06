Storck: Enyém a felelősség, én állítottam össze a keretet

Bernd Storck, az Andorrában kínos vereséget szenvedő magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitány a mérkőzés után elmondta, nem keres kifogásokat és nem bújik el a felelősség elől. Ugyanakkor azt is hozzátette, továbbra is bízik a fiatal játékosokban, és a jövő érdekében vállalta a kockáztos lépést.

A magyar válogatott pénteken este története egyik legkínosabb vereségét szenvedte el Andorrában, ahol vb-selejtezőn 1-0-ra kikapott a miniállam válogatottjától. A találkozó után Bernd Storck rögtön nyilatkozott a meccset közvetítő M4 Sportnak, de maradt még mondanivalója.

"Már az első tíz percben érezni lehetett, hogy valami nincs rendben. Próbáltunk változtatni, cserélni, meccs közben módosítani, és bár voltak lehetőségeink, ígéretes helyzetet nem tudtunk kialakítani az andorrai kapu előtt - mondta a német szakember a Nemzeti Sportnak adott rövid interjúban. - Az igazság az: ha nem harcolsz az első pillanattól kezdve keményen, s nem összpontosítasz kellően, akkor a nemzetközi porondon elveszíted a mérkőzést – bárki legyen is az ellenfél. A hazaiak végig harcoltak, belőlünk hiányzott a kreativitás, a valódi küzdőszellem."

Más ez a szint

Ha követett is el hibát, a kapitány úgy véli, helyesen döntött, amikor több, a klubjával nemzetközi szereplésre készülő rutinos játékosnak pihenőt adott, és inkább fiatalokat hívott meg.

"Az tény, hogy a fiataljainknak rengeteget kell tanulniuk – és hol lehet nemzetközi rutint szerezni? Sokan jól játszottak a klubjukban, de egy világbajnoki selejtező, lám, még itt, Andorrában is teljesen más szint. Enyém a felelősség, én állítottam össze a keretet, és én hiszek ezekben a srácokban. Igen, kockázatot vállaltunk, ezt elismerem, ám a fiatal játékosokat fel kell építeni, a jövő érdekében tettük meg a rizikós lépéseket. A tehetségeket segíteni kell, s továbbra is azt mondom, hogy a fiataljaink és az idősebb játékosok jó elegyet alkotnak" - mondta Storck kikerülve ugyanakkor a kérdésnek azt a részét, ami a horvát gólkirály, Futács Márkó, vagy az Amerikában remeklő Nikolics Nemanja mellőzését firtatta.

Storck, miközben megérti a szurkolók elkeseredettségét, azt kéri, hogy ne csak akkor tartsunk össze, amikor jönnek az eredmények és jól alakulnak a dolgaink, hanem ilyenkor is, amikor baj van. A játékosokat is azért küldte oda, illetve ő maga is azért ment oda a lefújást követően a csapatot Andorrába is elkísérő magyar szurkolókhoz, hogy bocsánatot kérjen a történtekért - a drukkerek azonban nem voltak kíváncsiak a mentegetőzésre.

"Sajnos túl agresszív volt a légkör, de tudom, a drukkerek mekkora összeget költöttek az utazásra, arra, hogy itt legyenek mellettünk, ezért aztán teljes mértékben érthető az elkeseredettségük. Nem akarok elbújni előlük, azért is álltam eléjük."