Idén már nem játszhat a balszerencsés német támadó

Sikeresen megműtötték Marco Reust, a Borussia Dortmund német válogatott támadóját, aki feltehetőleg már csak 2018-ban tér vissza a pályára.

Reus az Eintracht Frankfurt ellen 2-1-re megnyert Német Kupa döntőjében szenvedett súlyos térdsérülést, ami miatt a félidőben le kellett cserélni.

"Sikeres volt a műtét - nyugtatta meg közösségi oldalán követőit a német válogatott támadó, aki a sorozatos súlyos sérülései ellenére is próbál pozitív maradni. - Minden sérülésem után erősebben tértem vissza, így lesz ez most is. Nagy terveink vannak a BVB-nél és a német válogatottnál egyaránt, az a célom, hogy a szezon döntő szakaszára teljesen egészséges legyek.

Reus a 2014-es, végül német győzelemmel zárult világbajnokságot és a 2016-os Európa-bajnokságot is sérülés miatt hagyta ki. Az idei szezon utolsó kilenc meccsén hét gólt szerzett, amivel jelentős mértékben hozzájárult, hogy a Dortmund kiharcolta a Bajnokok Ligája-csoportkört.