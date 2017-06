Elképesztő árcédulát kapott a Real Madrid legnagyobb tehetsége

A Real Madrid egy évvel, 2023-ig meghosszabbítja az európai futball egyik legnagyobb ígéretének tartott Marco Asensio szerződését. Emelték a játékos fizetését is, a kivásárlási ára pedig 350 millió euró – írja a Marca.

A fenti számok is mutatják, hogy a Real Madridnál a jövő alapemberként számolnak a most 21 éves Marco Asensióval, aki 2014 és 2016 között kölcsönben játszott (Mallorca, Espanyol), a mögöttünk hagyott idényben pedig már spanyol bajnok és BL-győztes lett a Reallal, tavasszal csereként is rendre megvillant a nagy meccseken.

A Bayern München elleni BL-negyeddöntőket góllal és gólpasszal zárta, a Juventus ellen 4-1-re megnyert fináléban pedig az utolsó gólt szerezte, ezzel keretbe zárta Zinedine Zidane csapatának idényét, hiszen az évad első gólja is az ő nevéhez fűződik az augusztusi UEFA Szuperkupa-mérkőzésről.

A Liverpool néhány hete 60 millió eurót ajánlott Asensióért, de hiába. Értékenek elképesztő növekedését mutatja, hogy a Real Madrid 2014-ben mindössze 3,9 millió eurót fizetett érte Mallorcának, az átigazolásban a múlt héten 10. Roland Garros-címét nyerő Rafael Nadalnak is volt némi szerepe. A híresen nagy Real-szurkoló teniszklasszis többször is felhívta a klub figyelmét a tehetséges játékosra, aki jelenleg az U21-es spanyol válogatottal készül a pénteken Lengyelországban kezdődő korosztályos Európa-bajnokságra, pedig egy hete még a felnőtt válogatottban játszott Kolumbia ellen.