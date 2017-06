Bernd Storck kapott egy második esélyt az MLSZ-től

Bernd Storck marad a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya - jelentette be Csányi Sándor az M4 Sporton. A Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke elárulta, hogy a német szakember felajánlotta a lemondását, de ő arra kérte, hogy ezt ne kommunikálja a sajtónak. Storcknak többet kell majd egyeztetnie a klubedzőkkel.

A Magyar Labdarúgó-szövetség elnöksége csütörtökön meghallgatta Bernd Strock beszámolóját, majd Csányi Sándor MLSZ-elnök az M4 Sporton elmondta: kap még egy esélyt a német szakember.

"Kijutottunk az Európa-bajnokságra, ott csoportelsők lettünk és abban bízunk, hogy ahogy sikerült a 8-1-es hollandiai vereség után helyreállítani a magyar labdarúgást, úgy most is sikerül" - mondta Csányi Sándor. Hozzátette, hogy szövetségi kapitányként és sportigazgatóként is marad Bernd Storck.

Csányi elmondta, hogy az alapcsapatból tíz játékos sérült volt az Andorra elleni meccs előtt, ezért kényszerhelyzetben volt a kapitány, szerinte ezt a sajtó elfelejtette megírni.

"Ezzel még nem azt akarjuk mondani, hogy elégedettek vagyunk azzal, amilyen kerettel kiutazott a csapat Andorrába, de a múltban mutatot teljesítményből arra következtetünk, hogy a jövőben is tudunk úgy teljesíteni, így adunk Bernd Storcknak még egy esélyt. Sőt, támogatni fogjuk a munkáját talán még jobban, mint eddig."

Csányi Sándor elárulta, hogy Bernd Storck az andorrai vereség után felajánlotta a lemondását, de ő azt kérte tőle, hogy ezt ne kommunikálja a sajtónak.

Az MLSZ elnöksége azt kérte Storcktól, hogy a jövőben többet egyeztessen a klubedzőkkel, és vegye jobban figyelembe a klubedzők véleményét.

A szurkolókat próbálják kárpótolni

"Megértem azokat a szurkolókat, akiknél elszakadt a cérna Andorábban a látottak miatt. Nagyon bízom abban, hogy a szurkolók visszatérnek.

Próbáljuk őket kárpótolni, a következő három hazai selejtezőre egységesen 1000 forintba fog kerülni a belépő, akinek pedig bérlete van, azoknak különbözetet meg fogjuk téríteni. Tudom, hogy ezzel nem lehet kiküszöbölni a csorbát, de legalább teszünk valami gesztust, mert a szurkolók támogatása nélkül nem lehet sikeresen szerepelni" - nyilatkozta az MLSZ elnöke.

A magyar válogatott a legutóbbi négy mérkőzését elveszítette: a Portugália (0-3) és Andorra (0-1) elleni vb-selejtezőkön, valamint a Svédország (0-2) és Oroszország (0-3) elleni hazai felkészülési meccseken még gólt sem szerzett. Viszont, mivel a 2018-as oroszországi vb-re való kijutás elúszott, Storcknak most 14 hónapja van arra, hogy ütőképes csapatot építsen a 2020-as Európa-bajnokságra zajló selejtezőkre. Az a kvalifikációs sorozat 2018 szeptemberében kezdődik majd. 2020-ban Budapest 3 Eb-csoportmérkőzést és egy nyolcaddöntőt rendezhet.

Pintér Attilát egy tétmeccs után menesztették Az ügy kapcsán érdemes felidézni, hogy a Csányi Sándor vezette MLSZ 2014. szeptemberében Pintér Attila első tétmeccse után menesztette az akkori szövetségi kapitányt. A magyar válogatott 2014. szeptember 7-én hazai pályán 2-1-re kapott ki Észak-Írországtól, ezek után kellett távoznia Pintérnek. Csányi Sándor egy később tett nyilatkozatában azt mondta, hogy a magyar csapat akkor gyáván játszott, ezért menesztette a szövetségi kapitányt. Az ügy kapcsán érdemes felidézni, hogy a Csányi Sándor vezette MLSZ 2014. szeptemberében Pintér Attila első tétmeccse után menesztette az akkori szövetségi kapitányt. A magyar válogatott 2014. szeptember 7-én hazai pályán 2-1-re kapott ki Észak-Írországtól, ezek után kellett távoznia Pintérnek. Csányi Sándor egy később tett nyilatkozatában azt mondta, hogy a magyar csapat akkor gyáván játszott, ezért menesztette a szövetségi kapitányt.