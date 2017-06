Storck: Csalódtam néhány játékosban, Doll nem engedte el Priskint

Bernd Storck a Nemzeti Sportnak adott interjúban elmondta, hogy az egyik hibája az volt az andorrai vereség előtt, hogy túlzottan bízott néhány játékosban. Elmagyarázta azt is, hogy miért nem hívta be Futács Márkót a keretbe.

"Természetesen. Lássuk be, benne volt a pakliban - kezdte arra a kérdésre, hogy fel volt-e arra készülve, hogy az MLSZ enöksége megköszöni a munkáját és elküldi. - Csányi Sándor feltette a kérdést, érzek-e magamban elég erőt a munka folytatásához. Természetesen igennel feleltem, mert szeretném a hajónkat én visszaterelni a legjobb útra."

Hogy mi okozta az andorrai vereséget? Storck szerint ez egy összetett kérdés.

"Nincs bocsánat a vereségünkre, ugyanakkor rengeteg balszerencsés körülmény játszott szerepet a selejtező alakulásában. Ez nem kifogás, ezek tények. Engedje meg, hogy kicsit visszamenjek a múltba! Az Európa-bajnokságon huszonhárom fitt és erős futballistám volt. Ketten, Juhász Roland és Király Gábor a torna után visszavonultak, maradt huszonegy, ebből leveszem a két kapust, az már csak tizenkilenc mezőnyjátékos. Az andorrai mérkőzés előtt nem kevesebb mint tíz futballistám jelentett sérültet. Ez finoman szólva sem segítette a helyzetünket. Ugyanakkor erről a mérkőzés előtt nem akartam beszélni, mert nem szerettem volna kifogásokat keresni, és a keretben lévő játékosokban is bíztam."

A német szakember azt mondja, utólag könnyelműség volt lemondani az itthon játszó legjobb játékosokról, az ő ötlete volt, de valamilyen szinten meg volt kötve a keze.

"Gera Zoltán segíthetett volna nekünk, ez nem kérdés. Az ő hiányát éreztük talán a leginkább. Csakhogy Zoli abban a korban van, amikor már nem tud tizenkét hónapon át a csúcson maradni. Pihenésre volt, van szüksége. Az már a személyes balszerencsém, hogy Priskin Tamás a Ferencvároshoz írt alá, és Thomas Doll vezetőedző másnap felhívott, hogy az egyezségünk értelmében Tamás is hadd pihenjen, hosszú szezon vár rá – tartottam a szavam, igent mondtam. A meccs előtt Kádár Tamás is jelezte, nem tudja vállalni a játékot, így a védelem bal oldalára nem volt olyan játékosom, aki igazán otthonosan mozog ezen a poszton. Szalai Ádám pedig még idehaza sérült meg, Eppel Márton és Balogh Norbert személyében két, nemzetközi tapasztalattal nem rendelkező támadó állt rendelkezésemre."

Hogy miért nem hívta be a Horvátországban gólkirály Futács Márkót? "Ő nálam abszolút újonc lett volna, és elöl nem akartam olyan csatárral Andorrába utazni, aki korábban még a keretben sem volt, aki nem ismeri a felfogásomat, azt, hogy mit várok el a támadóktól. Követem a játékát, a közeljövőben szeretném is meghívni."

Elárulta azt is, hogy szerinte mi volt a legnagyobb hibája az elmúlt hetekben. "Talán nem kellett volna ennyire megbízni egy-két játékosban. Ne szépítsük, néhányukban csalódtam. Felteszem a kérdés, hogyan fordulhat elő, hogy volt olyan védőnk, aki sárga lap nélkül játszotta végig az andorrai találkozót? Ha én ott vagyok a pályán, kőkeményen játszottam volna. Harcolni, küzdeni kell, nem sétálgatni. Annak, aki felveszi a válogatott mezét, mindent meg kell tennie a csapatért, a nemzetért. Tavaly láthattuk, ha ezt mindenki megteszi, milyen eufóriát vált ki az emberekből. No, és ami még a hibám, hogy a hazai klubok vezetőedzőivel is szorosabbra kell fűznöm a kapcsolatot. Egészen biztos, hogy meglátásaikkal ők is tudják segíteni a válogatottat, a munkámat."

Most,hogy eldőlt, hogy marad, először a csapatkapitánnyal, Dzsudzsák Balázzsal ül le beszélni. "Kíváncsi vagyok, hogyan érzi magát, leülepedett-e már benne az andorrai vereség, és a jövőbeni elképzeléseimet is szeretném megosztani vele. Aztán szép sorban felhívom a többi futballistát, és elmondom nekik is. Azt is, ha többé nem kívánom őket meghívni. És azt is, ha továbbra is számítok rájuk."

Azt is elmondta, hogy a hírekkel ellentétben nem keres egy-másfél millió eurót. "Elhiheti, én örülnék a legjobban, ha igaz lenne. Egyébként érdekes, hogy ezek éppen most kerültek címlapra, nem pedig akkor, amikor sikereket értünk el. De tudom, ez már csak így működik. Mindenesetre a megjelent összegek köszönő viszonyban sincsenek a valósággal. Amúgy pedig a profi labdarúgásban mindenki pénzt keres. Természetes, hogy az ember a munkájáért fizetést kap, de nekem a siker a legfontosabb, nem a pénz."