Dani Alves egy év után dobbant is a Juventusból

Angol sajtóhírek szerint nem tartott sokáig a Juventus és Dani Alves frigye, mivel a korábbi Barcelona játékos egy év után elhagyja az olasz klubot és a Premier League-be szerződik.

A The Guardian értesülése szerint miután engedélyezte Bacary Sagna és Gaël Clichy távozását Pep Guardiola, azonnal új jobbhátvéd után kezdett nézni a Manchester City. Az elsőszámú célpont a Tottenham Hotspur játékosa, Kyle Walker volt, de a City nem volt hajlandó 40 millió font felett fizetni érte.

Ekkor jött a képbe a brazil klasszis, Dani Alves, aki tavaly ingyen került a Barcelonától a BL-döntős Juventushoz. Az angol lap szerint a Serie A bajnokának elég lehet a manchesteriek ötmillió fontos ajánlat, hogy elengedjék Dani Alvest. Spanyolországban egyébként már kész tényként kezelik az átigazolást, de az olaszok szerint még folynak a tárgyalások a két klub között.

A 34 éves védő két évre írt alá tavaly nyáron a Juventushoz, ahonnan most a kedvenc edzője, Pep Guardiola hívására távozhat. A hírt megerősíti az a videó is, amelyen Higuaín búcsúzott a braziltól, még akkor is, ha ez a felvétel azóta törlésre került.

Dani Alves BL-döntőt játszott a Juventussal, illetve megnyerte az olasz bajnokságot és a kupát is.