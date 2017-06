Robin van Persie visszatérhet a korábbi klubjához

A Fenerbahce holland válogatott támadója, Robin van Persie tizenhárom év légióskodás után visszatérhet a szülőföldjére. Egybehangzó holland lapértesülések szerint a 33 éves támadó a Feyenoord játékosa lesz.

A korábban az Arsenalban és a Manchester Unitedben is megfordult labdarúgó lehet a nyáron visszavonult Dirk Kuyt helyett a Feyenoord új vezére, amelyre szüksége is lesz a tizennyolc év után újra bajnoki címet ünneplő klubnak, mivel a hazai megmérettetések mellett a Bajnokok Ligájában is érdekelt lesz.

Bejelentette visszavonulását a legendás holland támadó Visszavonul Dirk Kuyt, a holland bajnok Feyenoord csapatkapitánya. A 36 esztendős támadó döntéséről edzője, Giovanni van Bronckhorst számolt be, azt követően, hogy a rotterdami csapat vasárnap 18 év után diadalmaskodott újra a holland bajnokságban. A triplatüdejű támadó az Utrecht színeiben debütált a holland bajnokságban 1998 augusztus 30-án a Cambuur elleni hazai bajnokin.

A holland lapok biztosra veszik, hogy két év után elhagyja Törökországot Robin van Persie – aki 87 találkozón 40 gólt szerzett a török klub színeiben –, és visszatér a nevelőegyesületéhez, amelyben 2001 és 2004 között 61 mérkőzésen 15-ször zörgette meg az ellenfelek hálóját.

Amikor Dirk Kuyt tért vissza a Fenerbahce együttesétől a Feyenoordhoz 2015-ben, nagy öröm volt a családban.

Valószínűleg Robin van Persie családjánál is hasonlóak lennének a reakciók a hazatérés esetén.