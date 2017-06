Norvégiában is varázsol a futballzseni, Miessi

Miessi, az édesanyja által magára hagyott szarvasborjú legalább olyan ördöngősen cselez és vezeti a labdát, mint a Barcelona sztárja, Lionel Messi. A norvég közszolgálati televízió sportriporterei is csak ámulva nézték a szarvas tudását, majd komoly szakmai véleményt alkottak róla. A labdával nagy barátságban lévő Miessi produkcióját most nálunk is megnézheti.