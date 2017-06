"Kicsi a világ, szerencsénk van" - a Beitar edzője a Vasasról

A Vasas múlt vasárnap, Telkiben 2-1-re legyőzte edzőmeccsen a Beitar Jerusalemet, majd másnap kiderült: az NB I bronzérmesét az Európa Liga első selejtezőkörében épp a megvert izraeli csapattal sorsolták össze. A DIGI Sport híradója a Ferencváros-Beitar (1-0) meccs után kérdezte az esélyekről a vendégek edzőjét és az egyik játékosát, illetve a volt jeruzsálemi légiós Sallói Istvánt.

"Vicceltünk ezzel, hogy akár össze is sorsolhatnának minket, és aztán ez meg is történt. Kicsi a világ, szerencsénk van, hogy pont a Vasassal játszottunk. Még kétszer játszunk egymás ellen, most már ismerjük őket, meglátjuk, ki jut tovább" - mondta a Sport 24-nek a Beitar Jerusalem edzője, Sharon Mimer.

A jeruzsálemi csapatban egykor eredményes éveket töltött el három István - Sallói, Pisont és Hamar. Természetesen meglátogatták a Beitart Magyarországon, sőt az izraeliek weboldalán ott egy fotó, amelyen a mostani játékosok a három magyart ölelik.

"Fura dolog edzőmérkőzést játszani egy csapat ellen, majd másnap azzal szembesülni, hogy ugyanez a klub lesz az ellenfeled az Európa Ligában. Ez mindkét csapatnak előnyt jelenthet, mert jobban megismerhettük a másikat. Meglátjuk, mit hoz majd a párharc" - nyilatkozta Dan Mori, a Beitar izraeli válogatott védője.