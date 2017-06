A szurkolók és a polgármester sem érti, miért kell az Újpest FC megszokott címerét újra cserélni. A IV. kerülteti klub a szurkolók szavazatai alapján dönt, egyelőre három variáció van versenyben.

Dr. Gyarmati Eszter, az Újpest ügyvezető igazgatója a klub honlapjának elmondta: „az elmúlt 132 év alatt többször is volt már a címerben kisebb-nagyobb változás, és ezek a módosítások mindig igyekeztek a hagyományok tisztelete mellett az új kor lendületének is megfelelni. A mai magyar mezőnyben is volt már példa hasonlóra változtatásra. Klubunk az új logó készítőit is arra kérte, hogy olyan terveket készítsenek, amelyek megfelelnek a mai modern stílusirányzatoknak, de ugyanakkor tartsák meg azokat a jellegzetes motívumokat, amelyek egyértelművé teszik, hogy azt, melyik csapat viselheti a mezén. Az új logóval ellátott egyedi tervezésű mezeket a gyártást követően július 20-án mutatjuk be a nagyközönségnek.”

A logóterveket elnézve, könnyen lehet, hogy ez a szavazás kiveri a biztosítékot a hagyományos motívumokat kedvelő szurkolók körében, mint láttuk azt például a Juventus esetében is.

Újpest polgármestere már kifejtette véleményét:

A három új lehetséges címervariációra egyébként július másodikáig, délig szavazhatnak a szurkolók. A szavazás menetét az Újpest oldalán találják.

A szurkolói fórumokat böngészve is hamar egyértelművé válik, hogy egyelőre nem aratott osztatlan sikert még a címercsere elképzelése sem, nemhogy a megoldási variációk.

Jó hírként Gyarmati azt is elmondta, hogy az UTE-val történt megállapodás értelmében – ha és amennyiben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő, mint az állami tulajdonban levő stadion vagyonkezelője engedélyezi – 25 éven keresztül játszhatjuk a hazai összecsapásainkat az egyetlen otthonukban, a Szusza Ferenc Stadionban.