Cristiano Ronaldo megerősítette, ikrei születtek

Miután a portugál válogatott szerda este büntetőkkel alulmaradt Chile ellenében a Konföderációs Kupa elődöntőjében, a portugál csapatkapitány, Cristiano Ronaldo a magánéletével is foglalkozhat egy kicsit.

A kiesés után Ronaldo egy Facebook-bejegyzésben erősítette meg, hogy nemrégiben ikrei születtek, ami miatt a bronzmeccsen már nem is lép pályára, helyette megismerkedhet végre az új jövevényekkel.

„A nemzeti csapat szolgálatában voltam, mint mindig, most is testben és lélekben a válogatottal voltam, annak ellenére, hogy megszülettek az ikerfiaim. Sajnos a célunkat nem értük el, de továbbra is azon leszünk, hogy örömet szerezzünk a portugál embereknek. A szövetség elnöke és a vezetők döntése nagyon jól esett, végre találkozhatok a gyerekekkel” – olvasható a bejegyzésben.

A hír egyébként már korábban kiszivárgott, azt tudni lehetett, hogy béranyától született a két gyermek, csakúgy mint hét éve Cristiano Ronaldo Jr., de eddig egy fiúról és egy lányról szóltak a híradások.