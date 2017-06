Nikolics is büntetőt rontott, kiesett a Fire

Az FC Cincinnati ellenében, büntetők után esett ki a kupából a Chicago Fire csapata.

32 000 néző előtt, az FC Cincinnati otthonában lépett pályára a Chicago Fire a US Open Cup nyolcaddöntőjében.

A 120 percnyi csata nem hozott gólt, tizenegyesek után esett ki a Chicago, ami azt jelenti, hogy a Fire a kupa 2012-es története óta legrosszabb eredményét érte el, zsinórban négy évig minimum az elődöntőig jutottak.

A USL-ben szereplő Cincinnati az első félidőben több veszélyes helyzetet is megúszott, Nikolics Nemanja lövése például saját csapattársáról vágódott le, a meccs ráadásperceiben viszont a hazaiak találtak be, de a partjelző lest intett, így jöhetett a hosszabbítás.

Gól nem esett a ráadásban sem, a büntetőpárbaj hőse pedig a hazaiak kapusa, Mitch Hildebrandt lett, aki négyből három chicagói büntetőt védett, többek között Nikolics is hibázott, végül 3-1-re nyerték a hazaiak tizenegyes-rúgásokat.

A meccs képéhez hozzátartozik, hogy a Fire 26-szor lőtt kapura és 18 szögletet végezhetett el.