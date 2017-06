A Fradi fél szemmel már Dániára tekinthet

Minden bizonnyal a Korcsmár Zsolttal felálló dán FC Midtjylland lesz továbbjutás esetén a Ferencváros ellenfele az Európa Liga második selejtezőkörében. A másik két meccsen egy szoros észt és egy biztos idegenbeli bolgár győzelem született. Pillantás az EL-selejtezők magyar érdekeltségű párharcainak első mérkőzéseire.

Túl vagyunk a 2017/2018-as Európa Liga első selejtezőkörének odavágóin. A három magyar csapat közül a Ferencváros és a Videoton is 2-0-ra győzött a lett Jelgava és a máltai Balzan ellen, míg a Vasas egy hajrábeli összeomlás után 4-3-ra kikapott úgy, hogy a 87. percben még 3-1-re vezetett a Beitar Jeruzsálemmel szemben. A vereség ellenére a három idegenben lőtt gól miatt még így is bizakodhatnak az angyalföldiek a továbbjutást illetően, ahogy a Fradi és a Vidi is magabiztosan készülhet a visszavágóra.

Amennyiben a Ferencváros a Jelgava vendégeként megtartja kétgólos előnyét, úgy a Midtjylland-Derry City csata győztesével találkozik. Itt már az első mérkőzés után lezártnak tekinthetjük a párharcot, ugyanis a dánok hazai pályán 6-1-re győztek az észak-írek ellen, megválaszolva ezzel a legfontosabb kérdést. A mérkőzést Korcsmár Zsolt végigjátszotta a hazai csapatban.

Midtjylland (dán) – Derry City (észak-ír) 6-1 (3-0)

Gól: Dal Hende 4., Riis 15., Poulsen 44., Kroon 59., 61., Kraev 84., illetve Curtis 66.

Sokkal szorosabb küzdelmet hozott a két északi csapat, az észt Nomme Kalju és a feröeri B36 Tórshavn összecsapása, ahol a hazaiak végül kínkeservesen, 2-1-re nyerve szerezték meg a számukra kötelező győzelmet. Ez pedig azt jelenti, hogy csak a visszavágó után derül ki, ki lesz a Videoton - ne adj Isten - a Balzan ellenfele a következő fordulóban.

Nomme Kalju (észt) – B36 Tórshavn (feröeri) 2-1 (1-0)

Gól: Tjapkin 13., Dmitrijev 79., illetve Johannesen 49.

A harmadik „magyar érdekeltségű" párharcban a tavalyi BL-selejtezőkörben a Ferencvárost büntetőkkel búcsúztató albán FK Partizani fogadta a Botev Plovdiv csapatát. Az albánok némi meglepetésre 3-1-re kikaptak a bolgár együttestől hazai pályán, pedig az 5. percben már 1-0-ra vezettek. A továbbjutóra a Beitar-Vasas párbaj győztese vár majd.

FK Partizani (albán) – Botev Plovdiv (bolgár) 1-3 (1-1)

Gól: Sukaj 5., illetve Kossoko 27., 88., Nedelev 62.

Az első selejtezőkör visszavágóit a jövő héten játsszák.