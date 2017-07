El Clásico Miamiban július 29-én

Szinte már hagyomány, hogy az európai topligák élcsapatai közül jó néhány az Egyesült Államokban kezdi meg a felkészülést a következő idényre. A Real Madrid és a Barcelona is átrepüli az óceánt, július 29-én pedig Miamiban találkoznak. Ez lesz a 2017-18-as szezon első El Clásicója.

Mivel mindkét spanyol csapat Floridában edzőtáborozik majd, kézenfekvő volt, hogy a felkészülési időszakban is megmérkőzzenek egymással. Arról nem is beszélve, hogy a két együttes találkozója Amerikában is óriási érdeklődésre tart számot.

A Real Madrid a Barcelona elleni mérkőzés előtt a Manchester United és a Manchester City ellen is pályára lép Amerikában. A Barcelona szintén megmérkőzik a Manchester Uniteddel, de a Juventus ellen is lekötöttek egy felkészülési meccset.