Ez a világ legfeleslegesebb futballmérkőzése?

Létezik-e olyan mérkőzés a világfutballban, amelyet felesleges lejátszani? A kérdésre nem egyszerű a válasz, de a vasárnap délután kettőkor kezdődő Portugália-Mexikó Konföderációs Kupa bronzmérkőzés vélhetően ezek közé az összecsapások közé tartozik. Sőt, ha egy picit mélyebben elmerülünk a részletekben, rögtön kiderül, hogy ez lehet a világ legfeleslegesebb futballmeccse.

A sportújságírók a közhelyszótárukat felütve általában a csalódott csapatok meccseként szokták aposztrofálni a bronzmérkőzéseket. A dolog annyiban igaz, hogy ezeken a találkozókon az elődöntő vesztes együttesei lépnek pályára, pár nappal a számukra kudarcot hozó mérkőzés után. A világ nagy labdarúgótornáin olykor-olykor becsúszik egy-egy parádés bronzmeccs, ám a legtöbbször a két résztvevő mihamarabb szeretné letudni az egészet. Azt sem mondhatnánk, hogy a pénzdíj miatt szaggatnák az istrángot a résztvevők. A 2017-es Konföderációs Kupa bronzérmes csapata 3 millió dollárt kap, a negyedik helyezett pedig két és félmilliót - az 500 000 dolláros különbség jelen esetben aprópénznek számít. (A végső győztes díjazása 4,1 milló dollár, az ezüstérmes 3,6 millió dollárt kap.)

Az oroszországi Konföderációs Kupa amúgy sem hozta lázba a futballvilágot - de még a részt vevő csapatokat sem. A németek keretét a torna előtt sokan B-csapatnak titulálták, ehhez képest Joachim Löw együttese gyakorlatilag besétált a vasárnapi döntőbe. Hogy a portugálok legnagyobb sztárját, Cristiano Ronaldót mennyire érdekli a Mexikó elleni bronzcsata, azt nem tudni, de a Real Madrid csillaga a Chile ellen elvesztett elődöntőt követően elutazott Oroszországból. Ezzel egyszersmind meg is válaszoltuk a kérdést - ennyire érdekli. Persze ezt sosem fogja bevallani, sokkal inkább kapóra jött neki, hogy ikrei születése miatt távozhatott Oroszországból.

A nemzeti csapatért mindent félretettem, még úgyis, hogy tudtam, időközben születnek meg gyermekeim. Sajnos, a Konföderációs Kupán nem tudtunk olyan eredményt elérni, amit szerettünk volna, de biztos vagyok benne, hogy a jövőben is gyakran csalunk mosolyt a portugál drukkerek arcára. Nagyon boldog vagyok, hogy végre, életemben először, láthatom újszülött gyermekeimet!” - írta közösségi oldalán a 32 esztendős Cristiano Ronaldo, aki tehát nem lesz ott a Mexikó elleni mérkőzésen.

Érdekesség, hogy a világ nagy futballtornái közül éppen azon nem rendeznek bronzmeccset, amely talán szakmailag a legszínvonalasabb az összes közül. Míg a világbajnokságokon, vagy a most citált Konföderációs Kupán megrendezik a 3. helyért zajló mérkőzéseket, addig az Európa-bajnokságokon nélkülöznünk kell a bronzcsatákat. Pedig szakmailag talán éppen az Eb-n lenne indokolt ennek a meccsnek a lejátszása. A sorban ezután a világbajnokság következik, ahol egy nappal a döntőt megelőzően kerül sor a bronzmérkőzésre. Mivel akkor már mindenki a vasárnapi fináléról beszél, a kisdöntő általában az utolsó meccs árnyékában zajlik. Ha megnézzük az 1978 óta lejátszott tíz vb-bronzmeccset, azt láthatjuk, hogy minimum három gól mindegyiken esett, miközben olyan nagyszerű összecsapásokat láthattunk, mint 2002-ben a Törökország-Dél Korea (3-2), vagy 2010-ben a Németország-Uruguay (3-2) mérkőzés. Ezekre talán még halványan emlékeznek a szurkolók, miközben - a legtöbb esetben - azt egyből rávágják, hogy mi történt ezeknek a világbajnokságoknak a döntőiben.

Ám sporteredménybúvár legyen a talpán, aki képes felidézni a Konföderációs Kupák bronzmérkőzéseit. Pedig a legutóbbi három ilyen meccs csak hosszabbítás után, nagy izgalmakat követően dőlt el. 2005-ben Németország 4-3-ra verte Mexikót, 2009-ben a spanyolok 3-2-re nyertek Dél-Afrika ellen, négy évvel ezelőtt pedig az olaszok 3-2-re győzték le Uruguayt. Bevallom, ezeknek az eredményeknek nekem is utána kellett néznem, mert akárhogy gondolkodtam, egyetlen momentumot sem tudtam felidézni a legutóbbi három Konföderációs Kupa bronzmeccsének történetéből. Gyanítom, ezzel sokan vannak így a világon. A 2001-es Ausztrália-Brazília mérkőzés volt a legeklatánsabb példa arra, mennyire vették komolyan a brazilok mindezt. Azon a meccsen Ausztrália 1-0-ra győzte le az egy évvel később világbajnoki címet nyerő dél-amerikaiakat. A brazilok amúgy az egész tornára magasról tettek, mert Ázsiába nem is a B, sokkal inkább az F-válogatottjukat küldték futballozni.

Sok szó esett már arról, hogy a Konföderációs Kupán részt vevő nyolc csapatból legalább három a háta közepére sem kívánta ezt a tornát. Bár a hivatalos nyilatkozatokban erről szó sem esik - azt nézné csak összehúzott szemekkel a FIFA -, de azt mindenki sejti, hogy a portugáloknak, a németeknek és a chileieknek a hátuk közepére sem kellett ez az esemény. A világfutballban egyre rövidebb nyári pihenőidőszakból csípett le két hetet ez az esemény, így gyaníthatóan azok a játékosok voltak a boldogabbak, akiknek nem volt jelenésük Oroszországban. A lényeg úgyis a jövő évi világbajnokság lesz. Ami pedig a Konföderációs Kupát illeti, lassan a FIFA is elgondolkodhatna azon, hogy mit kezdjen ezzel a sorozattal. Ha ugyanis ragaszkodik hozzá, akkor a jövőben sem fog nagyobb népszerűségre szert tenni ez a torna. Arról nem is beszélve, hogy a következőt 2021-ben Katarban kellene megrendezni. Az már köztudott, hogy a 2022-es világbajnokságot november 26. és december 18. között bonyolítják le. A kérdés már csak az, hogy a Konföderációs Kupára mikor kerül sor? Azt ugyanis szinte lehetetlen elképzelni, hogy 2021-ben a tornát késő ősszel rendezzék meg, megszakítva ezzel az európai topligák küzdelmeit. De az is a sci-fi kategóriába tartozik, hogy 2021 nyarán, a 45 fokos katari nyárban kerüljön sor az újabb Konföderációs Kupára. Bár a FIFA-t ismerve ez utóbbi simán benne van a pakliban.