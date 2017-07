Az ifjabb Dárdai is profi szerződést kapott Berlinben

Megkezdte a felkészülést a Hertha BSC a 2017-2018-as szezonra. A felnőttekkel készül Dárdai Palkó is, aki ma alá is írhatta első profi szerződését.

A legidősebb Dárdai-fiú eseménydús időszakon van túl. Áprilisban bemutatkozhatott a német U18-as válogatottban, sőt, rögtön kezdőként számított rá Meikel Schönweitz szövetségi kapitány. Ezen kívül a Hertha kispadjára is leülhetett a Mönchengladbach elleni tavaszi mérkőzésen. Most pedig együtt készülhet a felnőtt csapattal, sőt, szerződést is kapott Palkó.

A Hertha több alapemberét is nélkülözi jelenleg, sokan sérülésből lábadoznak, négyen pedig a német U21-es csapat Európa-bajnoki diadalmenetét pihenik ki. Dárdai Pál saját fián kívül még három fiatal tehetségre számíthat ezentúl: Florian Baak, Arne Maier és Julius Kade is szerződést kaptak a klubtól.