A Manchester United is jól jár az Everton hatalmas üzletével

A liverpooli kékek két játékost is igazoltak hétfőn, védő és csatár is érkezett a csapathoz.

Időrendi sorrendben előbb Sandro Ramirez érkezését jelentették be a klubnál. A csatár a Málaga csapatától érkezik, míg az angol válogatott védő, Michael Keane a Burnley mezét cseréli az Evertonéra.

Keane vételára 25 millió font körül mozog, de a későbbi bónuszokkal elérheti a 30 milliót is, ami klubrekordot jelentene, ugyanennyiért vették meg nem is olyan régen Jordan Pickford kapust is.

A 24 éves Keane öt évre írt alá, elmondása szerint Ronald Koeman menedzser személye is szerepet játszott a döntésében. Keane a Manchester United nevelése, a legutóbbi idényben 35 bajnokin szerepelt a Burnley-ben és márciusban bemutatkozhatott az angol válogatottban is. A korábbi szerződése értelmében az átigazolási összegből a Manchester United is részesedik, angol sajtóhírek szerint akár 7,5 milliót is kaphatnak.

Sandro Ramirezért már nem kellett ennyire mélyen a zsebbe nyúlni, a támadó kivásárlási ára fontban 5,25 millió volt. Könnyen lehet, hogy Koeman már a Romelu Lukaku nélküli Evertont építi.

Sandro a Barcelonában nevelkedett, játszott is 32 meccset a katalánoknál, majd a Málagában 31 meccsen 26 gólt szerzett, ő négy évre írt alá.