A Chelsea legendája a másodosztályban folytatja

Az angol másodosztályban szereplő Aston Villa csapatában futballozik tovább John Terry, aki az elmúlt idény végén köszönt el a bajnok Chelsea-től.

A hírről Tony Xia, a birminghami klub tulajdonosa számolt be Twitter-üzenetben, a helyi sajtó pedig azt írta, hogy Terry egy évre szóló szerződést írt alá, és már el is utazott új csapatának portugáliai edzőtáborába, Algarvéba.

Az angol válogatott és a Chelsea volt csapatkapitánya május 21-én a Sunderland elleni győzelemmel búcsúzott el a Premier League bajnokától. A 36 éves védő 22 esztendőt töltött a Chelsea-ben, 717 alkalommal lépett pályára a Kékek színeiben, s az utolsó találkozón a 26. percben cserélték le, utalva mezszámára. Levonulásakor játékostársai sorfalat álltak neki. Azt akkor még nem lehetett tudni, hogy befejezi-e a pályafutását, vagy másik csapathoz igazol.

Aztán a West Bromwich Albion, a Stoke City és a Bournemouth is érdeklődött iránta az élvonalból, sőt, a hírek szerint Amerikából és Kínából is élénken érdeklődtek iránta, de a másodosztályú Birmingham City is szerződtetni akarta, végül a városi rivális Aston Villát választotta.

John Terry 1998-ban debütált a Chelsea felnőtt együttesében, és 2004-ben választották meg csapatkapitánynak. A londoniakkal mindent megnyert, amit lehetett: a nemzetközi porondon Bajnokok Ligáját és Európa Ligát is, míg Angliában négyszer volt bajnok, az FA Kupát ötször, a Ligakupát pedig háromszor emelhette magasba.

Az Aston Villa augusztus 5-én kezd a Chamipionshipben, az első fordulóban a Hull City látogat Birminghambe.