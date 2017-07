A Fradi támadósorából erősít a Puskás Akadémia

A Nemzeti Sport értesülései szerint a Ferencvárostól távozó Radó András már hétfőn aláírhatja új szerződését az NB I újoncával.

A 23 éves támadó két év után távozik az Üllői útról, miután az előző szezonban egyre kevesebb szerep jutott számára Thomas Doll csapatában. Távozása az idény vége óta téma volt, de ennek ellenére még múlt hét csütörtökön is kezdőként lépett pályára a lett Jelgava elleni Európa Liga-selejtezőn. Azonban nem ment neki a játék, Doll a 65. percben le is cserélte, és, mint kiderült, ez volt az utolsó meccse a zöld-fehéreknél.

Azt követően, hogy a két klub egyezségre jutott, a felcsútiak most a támadóval is megegyeztek, és a hírek szerint már hétfőn be is mutatják, méghozzá a Mezőkövesdről érkező Molnár Gábor társaságában, tízre emelve is a Pancho Arénába újonnan beköltöző játékosok számát.

Radó András 2015-ben igazolt a szombathelyi Haladástól a Ferencvároshoz, ahol összesen 51 mérkőzésen lépett pályára, ezeken nyolc gólt szerzett és öt gólpasszt osztott ki.