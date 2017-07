Az NB I-es labdarúgó-bajnokságban szereplő Vasas FC a hivatalos honlapján jelentette be, hároméves szerződést kötött a négyszeres cseh válogatott védővel, Jan Simunekkel. A 30 éves belső védő a cseh Dukla Praha csapatától érkezett Angyalföldre.

Jan Simunek Prágában született, de a labdarúgással Svájcban ismerkedett meg, majd a Bohemians és a Sparta Praha ifjúsági csapataiban játszott, első felnőtt mérkőzését is utóbbi klubnál teljesítette. 2006-ban kölcsönadták az akkor frissen feljutott SK Kladno csapatának, ahol a kezdőcsapat tagja lett.

2007-ben Németországba igazolt, a VfL Wolfsburg játékosa lett. Első szezonjában az UEFA-Kupa-indulást jelentő ötödik helyen végzett a Bundesligában, majd egy évre rá a bajnokságot megnyerő csapat tagja volt, a tavaszi szezonban stabil kezdőként. Ebben az időszakban mutatkozott be a cseh felnőtt válogatottban is, miután végigjárta a korosztályos csapatokat is.

2010-ben a Kaiserslauternhez szerződött, a frissen feljutó csapatnál összesen négy szezont töltött, itt szerezte első profi góljait is. 2014 és 2016 között a VfL Bochum játékosa volt, az előző szezont pedig a cseh élvonalbeli Dukla Praha csapatánál töltötte.