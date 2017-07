Szima Gábor, a DVSC elnöke terjedelmes interjút adott a Hajdú-bihari Naplónak, melyben részletesen beszélt a csapat előző szezonban nyújtott gyenge teljesítményéről. Szóba került a nemrég menesztett portugál vezetőedző, Leonel Pontes fizetése, és beszélt Mészáros Lőrinc és Andy Vajna szerepvállalása a debreceni futballban.

Hiába volt félmilliárd forinttal több a DVSC költségvetése az utóbbi években megszokottnál, a debreceni csapat csak az utolsó fordulóban menekült meg a kieséstől. A klubvezetés nyáron visszatért a gyökerekhez, s nem légiósokra, hanem elsősorban debreceni kötődésű labdarúgókra épít az előttünk álló szezonban.

„Nem egyszerű minőségi magyar labdarúgót igazolni, mert a jó játékosoknak igen magas az ára. Példaként említeném, hogy megkerestünk egy NB II-ben játszó játékost, megkérdeztük a klubját, hogy mennyiért engednék el. A licit 50 millió forintnál kezdődött. Sajnos jelenleg nem vagyunk olyan helyzetben, hogy ilyen áron tudjunk a második vonalból focistát vásárolni. Nem beszélve az NB I-ről, ahol 80-100 millió forintnál kezdődik egy labdarúgó játékjogának az ára.

Hiába szeretnénk magyar labdarúgókat, még az is megtörténhet, hogy külföldiek érkeznek" - mondta Szima Gábor a Hajdú-bihari Naplónak.

A DVSC 2005 és 2014 között hét bajnoki címet is nyert, így nem túlzás azt állítani, hogy az utóbbi évek legsikeresebb magyar csapata.

Mégis úgy tűnik, hogy jelenleg nagyon nehéz Debrecenbe csábítani a legjobb játékosokat.

„Egy olyan játékosnak az ára, aki nekünk erősítést jelentene, 4-500 ezer eurónál kezdődik. Azt az Osváth Attilát, aki a tavasszal nálunk szerepelt és szerettük volna megtartani, a Puskás Akadémia olyan összegért vásárolták ki a Vasasból, amit mi egyszerűen nem tehetünk meg, nincs rá lehetőségünk. Emellett a labdarúgók bérigényei is nőttek. Amíg egy játékos pár éve megkeresett 800 ezer forintot, ma már ugyanez a futballista 2 millió fölötti összeget remél. Egy külföldi labdarúgó 1-2 évvel ezelőtt 4 ezer eurót kért, napjainkban ugyanabból a csapatból jövő játékos, aki lehet nem is játszott annyit, mint amennyit a volt játékostársa, mégis 10 ezer eurós igénnyel áll elő. Az elmúlt években külföldön is elterjedt, hogy Magyarországon nagyon sok pénz van a fociban, itt aztán lehet kérni. Nekünk viszont van egy költségvetésünk, ami éveken keresztül 1,1 milliárd forint körül mozgott, s ehhez kell visszatérnünk. Mivel nincs több bevételi lehetőségünk, nem költhetünk többet. Nem akarunk abba a hibába esni, mint a debreceni jégkorongosok, vagy korábban a Vadkakasok és a vízilabdások."

A DVSC a tabella 8. helyén zárta az OTP Bank Liga 2016-2017-es idényét, pedig a Loki tavaly klubrekordot jelentő költségvetéssel gazdálkodott.

Az elmúlt esztendő kivétel volt, közel félmilliárddal többet költöttünk az elmúlt években megszokottnál. A kiadási oldal 1,1 helyett 1,65 milliárd forint volt. Ennek az összegnek a túlnyomó része az edzők és játékosok bérére, járulékára ment el. Az eredmény sajnos nem igazolta ennek a helyességét, hiszen majdnem kiestünk. Ez kemény tanulópénz volt, éppen ezért úgy döntöttünk, hogy változtatni kell, visszatérünk a gyökerekhez, azaz debreceni szakmai stáb és főként hajdúsági kötődésű játékosok alkotják a Lokit a következő idényben. Nem tudom, hogy Szuk és Feltscher az egy-egy góljával, vagy Handzic a két találatával mennyire fog hiányozni, mert szerintem Takács Tamás, Tisza Tibor, Sós Bence vagy Bíró Péter is tud annyi gólt rúgni, amennyit az említett légiósok szereztek – folytatta Szima Gábor, aki elárulta, hogy a 1,1 milliárd forintos költségvetéssel a Loki a 6-7. áll az NB I-ben.

A DVSC elnöke elmondta, hogy a vezetőedző, Leonel Pontes menesztése nem az anyagiakon múlt.

„A portugál edzőt már négy-öt fordulóval a vége előtt fel lehetett volna állítani a kispadról, anélkül, hogy a klubnak plusz kiadást jelentett volna. De nem tettük, mert úgy döntöttünk, ezt a bajnokságot vele visszük végig. Viszont az 5-2-es Honvéd elleni vereség után meg kellett változtatnunk a véleményünket. Végül bebizonyosodott, hogy jól döntöttünk, ugyanis magabiztos győzelmet arattunk a DVTK felett Herczeg András irányításával."

Korábban felröppent a hír, hogy az Olimpiakosz Pireusz tulajdonosa, Evangelosz Marinakisz meg akarta vásárolni a DVSC-t.