Timo Werner: egy szuperklasszis a német B-ből

Egyre fényesebben ragyog a futballvilág egén a sportág legújabb csillaga; Timo Werner a németekkel nyert Konföderációs Kupa aranyérme mellé a torna gólkirályának járó aranycipőt is megkapta. Az RB Leipzigben futballozó 21 éves támadó a következő évek meghatározó játékosa lehet. Portré.

A kezdetek

Werner 1996. március 6-án született Stuttgartban. Abban az évben, amikor a németek az angliai Európa-bajnokságon aranyérmesek lettek. Karrierjét a város egyik kiscsapatában, a Steinhaldenfeld színeiben kezdte, korán kitűnt azonban tehetségével társai közül, ami a város legnagyobb egyesületének, a VfB Stuttgartnak is feltűnt, így 2002-ben leigazolták. Hogy jó döntésnek bizonyult, azt a korosztályos csapatok mindegyikénél bizonyította, rendkívüli technikájának és gólérzékenységének köszönhetően hamar a klub egyik legnagyobb ígéreteként tartották számon.

2013-ban került fel a nagycsapathoz, az akkori edző, Bruno Labbadia hívó szavára, és nem kellett sokat várni az első tétmérkőzésére sem Stuttgart-mezben; augusztus 1-jén a bolgár Botev Plovdiv elleni idegenbeli Európa-liga selejtezőn debütált. A találkozó napján 17 éves és 25 napos volt, ezzel a Stuttgart történetének legfiatalabb hivatalos mérkőzésen pályára lépő játékosává vált.

A Bundesliga-rekorder

Néhány héttel később már a Bundesliga is megismerte a nevét, augusztus 17-én a Bayer Leverkusen ellen mutatkozott be, bő egy hónappal később pedig, az Eintracht Frankfurt ellen első gólját is megszerezte. November 10-én aztán történelmet írt, a Frankfurt otthonában 3–1-re megnyert találkozón kétszer köszönt be az Eintracht kapujába, amivel a német bajnokság történetének legfiatalabb duplázója lett.

Három szezont töltött a VfB-nél, ez alatt 95 alkalommal lépett pályára, és 13 gólt szerzett.

Az RB Leipzig szárnyakat adott

A 2015/2016-os szezon a Stuttgart kálváriáját hozta. A sváb együttes a bajnokság végén csupán 17. lett, ezzel kiesett, így a meghatározó játékosai nem folytatták a másodosztályban. Wernerért is több ajánlat érkezett, végül a Bundesligába akkor feljutó Red Bull Leipzig lett a befutó. A kapuban Gulácsi Pétert, a szakmai stábban pedig másodedzőként Lőw Zsoltot is foglalkoztató alakulat klubrekordot jelentő, 10 millió eurós vételárért szerződtette a játékost. A fiatal futballista azonban megérte az árát, első lipcsei szezonjában 31 meccsen szerepelt, és 21 gólt lőtt, ami minden várakozást és elvárást felülmúlt.

"Az egész szezon folyamán megbízható, kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, így nem lepett meg minket, hogy a Konföderációs Kupán is remekelt. A Bundesligában már bizonyított, a válogatottban sem féltettük.

Volt viszont egy bajnoki mérkőzés, a Schalke ellen, amit egy általa kiharcolt és értékesített büntetővel nyertünk meg 1–0-ra. A 11-est megelőző szituáció miatt azonban óriási támadásoknak volt kitéve, mert a szurkolók szerint feldobta magát. Még hónapokkal később is nehezteltek rá, kérdéses volt, hogy ez lelkileg mennyire viseli meg, ám fiatal kora ellenére nagyszerűen függetlenítette magát a negatív hangoktól. Remélhetőleg a torna megnyerése és az aranycipő elhódítása után már nem csak mi vagyunk rendkívül büszkék rá."

Ezt Lőw Zsolt, a lipcseiek másodedzője válaszolta arra a kérdésünkre, mennyire lepte meg Timo Werner tündöklése a Konföderációs Kupán. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy emberileg és szakmailag milyen játékosnak tartja a fiatal csillagot.

"Visszahúzódó, szerény, ám mindig jókedvű és mosolygós srác. Szeret dolgozni, ami a mi munkánkat is lényegesen megkönnyíti.

Iszonyatosan gyors, emiatt jobban oda kell figyelnünk a terhelésére. Könnyen kerül helyzetbe, és jó százalékkal is értékesíti azokat. Példaértékű a hozzáállása, a közös foglalkozások előtt és után is külön edzéseket végez. Szakmailag könnyen alkalmazkodott, és hamar beilleszkedett a csapatba, amelynek mára meghatározó tagjává vált."

Kétségtelenül a jelenkor egyik legnagyobb ígéreteként tartják számon Wernert, de az ígéretből vajon lesz-e szupersztár?

"Egy játékosnál nagyon sok mindenen múlik, milyen irányt vesz a karrierje.

Timo Werner óriási tehetség, aki csupán 21 éves, tagja a német válogatottnak, amellyel első komoly tornáján aranyérmet és aranycipőt nyert. Magasra tette a lécet, de biztos vagyok benne, hogy tudja majd kezelni a kialakult helyzetet. Ha ugyanilyen motivált marad, és a sérülések is elkerülik, akkor két-három éven belül az egyik legjobb befejező csatár lesz a világon."

Már csak az a kérdés, hogy egy RB Leipzig szintű együttes képes-e megtartani a legjobbjait, köztük Timo Wernert egy ennyire sikeres szezon után?

Az előző év nagyszerű sikerei több klub érdeklődését is felkeltették a játékosok iránt, a nyáron viszont egyetlen húzóemberünktől, így Wernertől sem szeretnénk megválni.

Alighanem érthető Lőw Zsolt és az RB Leipzig álláspontja, hiszen az együttes ősszel a Bundesliga-megmérettetéseken túl a Bajnokok Ligájában is érdekelt lesz.

A BL csoportkörének sorsolását augusztus 24-én, csütörtökön tartják Monacóban.

Ami pedig főhősünket illeti, könnyen lehet, hogy a 2018-as világbajnokság egyik legnagyobb sztárját láthattuk az idei Konföderációs Kupán. Amelyre a németek a B csapatukkal mentek. Amíg azonban a "német bé" ilyen kvalitású játékosokat tud felvonultatni, addig az ország labdarúgásának semmitől nem kell tartania. Mindenesetre érdekes helyzetbe került Joachim Lőw szövetségi kapitány, aki ezek után aligha hagyja ki a 21 éves Wernert a vb-keretből.