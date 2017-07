Mourinho csúnyán megszívathatja volt csapatát

A Sky Sports információi szerint a Manchester United 75 millió fontért viheti az Evertontól Romelu Lukakut. Ugyanakkor a liverpooli klub részéről cáfolták, hogy megszületett volna a megállapodás.

A Sky Sports és más brit lapok információi szerint a Manchester United megegyezett az Evertonnal Romelu Lukaku átigazolásáról. A Premier League előző szezonjának második legjobb góllövője (25 góllal) 75 millió fontért költözhet a Goodison Parkból az Old Traffordra.

Ugyanakkor az Everton egyik klubvezetője a TalkSport megkeresésére határozottan cáfolta a megegyezés tényét.

Ha a Manchester United menedzsere, José Mourinho mégis sikerrel jár, az nem csak az átigazolási szezon egyik legnagyobb húzása lenne, de egyúttal egy nagyon fájó gyomros is a bajnok Chelsea-nek. A londoniak ugyanis korábban már egy 100 millió fontos ajánlattal támadták be az Evertont a belga csatárért, és joggal bíztak abban, hogy a 2014-ben Mourinho második időszakában éppen a Stamford Bridge-ről Liverpoolba költöző csatár őket választja. Egyebek között Diego Costát is ezért engedték el könnyű szívvel, és a brazilból lett spanyol is úgy kalkulált, hogy nem sok sót fog megenni, ha Lukaku visszatér a Bridge-re.

Csakhogy a Manchester United is lépéskényszerbe került, miután Zlatan Ibrahimovic bejelentette, hogy nem marad a csapatnál - Mouirnhónak így sürgősen befejező csatár után kellett néznie. Úgy tűnt, hogy a Real Madridnál a vártnál kevesebb lehetőséget kapó Álvaro Morata lesz az embere, a spanyol bajnok azonban nem nagyon akarja engedni a válogatott támadót, így új célpontra vetették ki a hálójukat.

Mourinho és Lukaku a történtek ellenére koránt sincs rossz viszonyban, sőt a portugál nagy rajongója a belga támadónak, és most már nem mondja neki azt, mint Londonban, hogy nem tudja biztosítani számára a helyet a kezdőben. A tárgyalásokat megkönnyítheti, hogy Lukakut ugyanaz a Mino Raiola képviseli, aki az elmúlt két idényben olyan nagy ágyúkat vitt az Old Traffordra, mint Henrikh MIkhtarjan, Paul Pogba és Zlatan Ibrahimovic.

Mourinho szeretné minél gyorsabban lezárni a tárgyalásokat, és úgy kalkulál, hogy úgy új szerzeménye már a csapattal együtt száll fel a gépre, ami a nyári amerikai túrára repíti a Manchester Unitedet.

A tárgyalásokon a hivatalos álláspont szerint nem került elő Wayne Rooney neve, azaz az ő játékjoga nem jelent csere alapot, de az tény, hogy Lukaku távozás megnyithatja az utat a United klubrekordere előtt, hogy visszatérjen profi pályafutása kezdetének helyszínére, az Evertonhoz.