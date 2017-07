A nikolicsi úton a Kansas City fiatal támadója

Sallói Dániel gólpasszal vette ki a részét csapata, a Sporting Kansas City Philadelphia Union elleni döntetlenjéből az észak-amerikai profi focibajnokság, az MLS csütörtöki játéknapján.

A 21 éves magyar támadó az előző fordulóban a Portland Timbers ellen csereként pályára lépve megszerezte első bajnoki gólját a Sporting KC mezében, és várható volt, hogy ezúttal már a kezdőben kap lehetőséget Vermes Péter szakvezetőtől.

Így is történt, és Sallói ezúttal is élt a lehetőséggel. Igaz, hogy ezúttal nem lőtt gólt, de gólpassza nagyon is fontos volt ahhoz, csapata kiharcolja az 1-1-es döntetlent hazai pályán a vendég Philadelphia Union ellen.

A támadó nem csak az assziszttal jelentkezett, maga is gólt szerezhetett volna, ha a vendégek kapusa nem védi óriási bravúrral ezt a lövését:

Az idei szezonban remeklő SKC így húsz mérkőzés után a Nyugati Csoport élén áll, egy ponttal megelőzve a két mérkőzéssel kevesebbet játszó Dallast.

Sallói Dániel ezzel a játékkal megszilárdíthatja a helyét a kezdőben, és elindulhat a tíz góljával és három gólpasszával a liga góllövőlistáját és kanadai táblázatát is vezető Nikolics Nemanja útján.