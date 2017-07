Jövőre visszavonul a németek világbajnoka

Befejezi pályafutását a következő szezon után Per Mertesacker, az Arsenal és a német válogatott védője. A játékos Instragramján jelentette be döntését.

"A tiszta döntések mindig is fontosak voltak az életemben. Ugyanezt éreztem 2014-ben a világbajnokság után is és most is meg kell hoznom egyet. 2018 őszétől az Arsenal Academy igazgatói posztját fogom betölteni, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a következő szezon lesz játékosként számomra az utolsó. Nagyon izgatott vagyok az előttem álló kihívás miatt. Pattensen, Hannover, Bréma és London - ezeknek a városoknak és csapatoknak köszönhetem azt, aki ma vagyok és úgy érzem, hogy ezeket az értékeket és tapasztalatokat fontos átadnom a fiatalság számára.

Addig is azonban, kizárólag az előttünk álló szezonra koncentrálok." - üzente a hátvéd szurkolóinak és barátainak.

A 32 éves Mertesacker 107-szer ölthette magára a Nationalelf mezét és tagja volt a 2014-ben vb-címet, 2008-ban Eb-ezüstöt szerző válogattotnak is. Ezen kívül az Arsenallal háromszor hódította el az FA-kupát, korábban a Werder Bremennel pedig Német Kupát nyert.