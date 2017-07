Vége a hisztinek, Ronaldo marad Madridban

A spanyol AS hírportál forrásai szerint Cristiano Ronaldo arról tájékoztatta a Real Madrid vezetőségét, hogy maradni szeretne a királyi gárdánál.

A portugál klasszisnak nagy világverseny híján sincs eseménymentes nyara, hiszen amellett, hogy ikrei születtek, körülbelül egy hónappal ezelőtt megvádolták adócsalással is, miszerint nagyjából 14,8 millió eurót elfelejtett befizetni a spanyol állam kasszájába. Ezzel nincs egyedül, hasonló vádakkal illették (és ítélték el) Lionel Messit, vagy éppen Javier Mascheranót is.

Ronaldo természetesen azonnal reagált a vádakra és ártatlannak vallotta magát, valamint csapata, a Real Madrid is kiállt mellette, de CR-nek ez nem volt elég, és távozási szándékáról tájékoztatta (állítólag) a klubot. És az egész világot is, mert nem zárkózott el a nagy nyilvánosság elől sem. Ráadásul arról volt szó, hogy nem csak a Realt, de az egész országot elhagyja Ronaldo, így több óriásklub is bejeletkezett érte, habár Florentino Pérez klubelnök tagadta, hogy bárki is megkereste volna őket.

Azóta kicsit csendesedtek a kedélyek, a portugál gólzsák pedig arra jutott, szeretne maradni, sőt, nagyon tetszik neki a Real Madrid idei nyári tevékenysége a játékospiacon.

Meghallgatását egyébként a bíróság július 31-ére tűzte ki.