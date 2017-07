Manchester meghódítása után hazatért Wayne Rooney

Wayne Rooney neve fogalommá vált az angol labdarúgásban. Az elmúlt 15 évben ő szolgáltatja a legfőbb témát a szigetországi sajtónak, ha angol futballistáról van szó. Eleinte a hatalmas tehetséget, később a siker legfőbb letéteményesét látták Rooney-ban, kérdés mennyire váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

2002. október 19. Rooney az Everton mezében hatalmas bombagólt szerzett az akkor 30 meccse veretlen Arsenal ellen. Rooney nem volt még 17 éves, amikor győztes gólját lőtte David Seamannek.

Rooney a legnagyobb angol tehetség, akit láttam, mióta megérkeztem Angliába. Nem láttam még olyan húsz év alatti játékost, mióta itt vagyok, aki olyan dolgokra képes, mint ő – mondta róla Arsene Wenger, az Arsenal menedzsere.

Rooney elképesztő sebességgel robbant be a köztudatba, 2002 decemberében őt választotta a BBC az év fiatal sportszemélyiségének, és csak ezután írta alá első profi szerződését az Evertonnal. A liverpooli születésű játékos első evertonos idényében nyolc, egy évvel később kilenc gólt szerzett, 2003-ban pedig az angol válogatottban is bemutatkozhatott, noha az ír szövetség presszionálta már 16 évesen, hogy válassza az ír válogatottat, amire egyik nagymamája okán lett is volna lehetősége, ő nem élt ezzel az ajánlattal.

Rooney minden idők legfiatalabb angol válogatott játékosa lett 2003. február 12-én, 17 évesen és 111 naposan. Sven-Göran Eriksson bízott az ifjú tehetségben, aki 17 évesen és 317 naposan a válogatott legfiatalabb gólszerzője lett, ráadásul ezt már tétmeccsen, Európa-bajnoki selejtezőn érte el Macedónia ellen.

Eriksson elvitte a 2004-es portugáliai Eb-re, ahol szintén korrekorder lett, amikor Svájc ellen gólt szerzett, rögtön kettőt, majd a horvátok ellen is lőtt két gólt. A negyeddöntőben a házigazda portugálok ellen megsérült, eltört egy csont a lábfejében, majd a Beckham, Terry, Scholes, Lampard, Owen , Gerrard fémjelezte angol csapat tizenegyeseket követően kiesett.

Rooney hiába tért vissza mankókon a szigetországba, rögtön megindult a küzdelem az aláírásáért, sokáig a Newcastle United tűnt befutónak, de 2004 augusztusában Sir Alex Ferguson 30 millió fontot ajánlott az akkor még mindig csak 18 éves Rooney-ért, aki beadta távozási kérelmét az Evertonnál, végül pedig egymás tenyerébe csaptak a felek. Mondani sem kell, korábban nem adtak még ennyi pénzt 20 éven aluli játékosért.

Azt hiszem, az utóbbi harminc év legjobb angol játékosát sikerült leigazolnunk. Azt várom tőle, hogy ugyanolyan hatással lesz a csapatra, mint Eric Cantona – mondta az üzlet után Ferguson, aki ezzel nem kis terhet tett a fiatal játékosra.

Ki ne emlékezne Rooney debütálására! A 18 éves és 335 napos Rooney 2004. szeptember 28-án a Fenerbahce ellen mutatkozott be az Old Traffordon egy Bajnokok Ligája meccsen. A 8-as mez olyan kicsi volt Rooney bikanyakára, hogy meg kellett szaggatni, hogy ne szorítsa. Wazza a 6-2-re megnyert meccsen három gólt szerzett és kiosztott egy gólpasszt is, természetesen nála fiatalabban még senki nem ért el mesterhármast a BL-ben.

Annak ellenére, hogy a United nem nyert semmit abban az idényben, Rooney 11 bajnoki góljával házi gólkirály lett és ő lett a Premier League legjobb fiatal játékosa.

Rooney három szezont várt első bajnoki címére, ami annak fényében érdekes, hogy odaigazolása előtt, hatból négy alkalommal a United volt a Premier League győztese. Rooney a törökök elleni mesterhármasa mellett, egy a Newcastle Unitednak lőtt góljával tette le névjegyét a Vörös Ördögöknél.

Második évében is ő lett az év fiatal játékosa a PL-ben, a következő három idényben bajnoki címet ünnepelhetett, 2008-ban és 2009-ben is BL-döntőben szerepelhetett, ezek közül az elsőt sikerült megnyernie, majd Cristiano Ronaldo Madridba igazolása után ő rázta meg magát a legjobban a társak közül, ugyanis a 2009-10-es idényben 32 bajnokin 26 gólt szerzett, 44 tétmeccsen pedig 34-szer volt eredményes.

Rooney 2011-ben ollózta azt a gólt a Manchester City és Joe Hart kapujába, amit később a Premier League történetének legszebb találatává választottak, majd a következő idényben újra 34 gólt termelt, amire őt megelőzően legutóbb Ruud van Nistlerooy előtte pedig egy bizonyos Dennis Law volt képes a klubnál.

Rooney szerepét a szurkolók körében beárnyékolja, hogy korábban 2010 tavaszán és 2013 nyarán is komoly pressziót gyakorolt a vezetésre távozási szándékával, végül két komoly fizetésemelés tudta csak jobb belátásra bírni. Sok szakértő szerint Rooney nem tudta befutni azt a karriert, amit képességei alapján kellett volna neki, ugyanakkor nyert öt bajnoki címet, Bajnokok Ligáját, FA-kupát, két Ligakupát, négy szuperkupát, klubvilágbajnokságot és végezetül Európa Ligát is.

Rooney-val kapcsolatban csak azért lehet hiányérzete a szurkolóknak, mert mindenki többet várt tőle, azok után, ahogy az Evertonban, a válogatottban, majd a Manchester Unitedban is bemutatkozott. A négyszeres aranylabdás Cristiano Ronaldo annak ellenére, hogy hamarabb igazolt Manchesterbe, sokáig Rooney árnyékában futballozott.

Könnyen lehet, hogy éppen Rooney sokoldalúsága volt az, ami a kiteljesedése útjába állt. Rendre ő volt az, akit ha kellett, más posztra állítottak, hiszen Cristiano Ronaldo mellett még olyan sztárokkal „kellett" őt egy csapatban szerepeltetni manchesteri karrierje alaltt, mint Ruud van Nistelrooy, Carlos Tévez, Dimitar Berbatov, Robin van Persie vagy éppen Henrik Larsson, Javier Hernández, illetve Zlatan Ibrahimovic és Marcus Rashford.

Sir Alex Ferguson 2008-ban már egyértelműen CR köré építette a csapatot, amely meg is nyerte a Bajnokok Ligáját. 2009 után Rooney-t kiáltották ki a csapat legnagyobb sztárjának, de hiába szerzett 34 gólt, a szurkolók mindig többet és többet akartak tőle.

2013-ban Ferguson visszavonult, helyére pedig az Everton korábbi menedzsere, David Moyes érkezett. Azon a nyáron Rooney másodszor kacérkodott a távozás gondolatával, de Moyes nem engedte el, télen pedig fizetésemelést és új szerződést kapott. Akkor még hatalmas presztízsveszteség lett volna, ha hagyják elmenni az angol válogatott csapatkapitányát.

A következő évben jött Louis van Gaal, aki Vidics távozása után Rooney-t nevezte ki a United csapatkapitányává. Rooney kiegyensúlyozottságát és a csapatban betöltött szerepét mutatja, hogy még ekkor, mindössze 14 góllal is ő volt a United házi gólkirálya.

José Mourinho és Ibra érkezése a klasszikus egycsatáros felállást hozta magával, Rooney-nak a legutóbbi idényben Marcus Rashforddal kellett megküzdeni a játékpercekért, a center mögötti pozícióban Mourinho nem rá számított, hiszen sebességben már nem vette fel a versenyt Matával, Lingarddal, Rashforddal, Martiallal vagy éppen Mhitarjannal. 15 bajnokin volt csak kezdő, jellemzően a bajnokság elején, majd Ibrahimovic sérülését követően, amikor Mourinho már az EL döntőjére hegyezte a csapatot. Végül a döntőben is csak perceket kapott, amolyan jutalom csereként.

2017- januárjában, a Stoke City ellen szerzett góljával írta be magát örökre a United történelemkönyvének aranylapjaira, ugyanis megdöntötte Sir Bobby Charlton 249 gólos rekordját, végül 253-nál állt meg. A régi rekord közelébe 1973 óta senki sem került, Ryan Giggs, Mark Hughes, Paul Scholes és Ruud van Nistelrooy is "csak" a 150 gólos határt tudta áttörni. Csak hogy érzékeltessük, mekkora űrt hagy maga mögött Rooney, őt Juan Mata követi az aktív United-játékosok közül, aki még 40 gólt sem szerzett a klub PL-meccsein.

Ha ez nem lenne elég, Rooney megdöntötte Charlton válogatottban szerzett góljainak rekordját is. Sir Bobby 49 gólt szerzett, Rooney eddig 53-nál tart 119 fellépésen. Az angol válogatotton látszólag Rooney sem tudott segíteni, 1996 óta, a hazai Eb elődöntője óta nem ért el komoly eredményt a háromoroszlános csapat. Rooney a 2006-os vb előtt megsérült, még oxigénsátrat is bevetettek, hogy játszhasson Németországban, ez végül sikerült, de gólt sem szerzett a tornán, ahogy 2010-ben sem. A 2008-as Eb-re nem jutottak ki az angolok, míg 2012-ben kétmeccses eltiltással érkezett az Eb-re, majd az olaszok ellen estek ki tizenegyesekkel, míg a 2016-os tornán Izland okozta az angolok vesztét.

Rooney Peter Shilton mögött második, ami a válogatottságok számát illeti, mezőnyjátékosok között már ő az első. Hat meccs kell még neki a rekordhoz, ami szinte biztosan meglesz, ha rendszeresen szerepelhet majd az Everton kezdőjében.

Rooney még mindig csak 31 éves, elmondása szerint nem levezetni érkezik vissza az Evertonhoz, ahol kétéves szerződést és egy 10-es mezt kapott.

„Sokszor elmondtam már, hogy a United mellett számomra csak az Everton jöhet szóba. Örülök, hogy a váltás létrejött. Tizenhárom éve azért mente Manchesterbe, hogy trófeákat szerezzek, szerencsésnek mondhatom magam, hogy részese lehettem a klub egyik legszebb sikerkorszakának. Azért jöttem vissza, mert hiszek benne, hogy Ronald Koeman olyan csapatot épít, amely nyerhet valamit. Nagyon várom, hogy ebben segíthessek annak klubnak, amelynek gyerekkorom óta szurkolok. Hogy őszinte legyek, a gyerekekkel otthon mindig evertonos pizsamában vagyunk. Ezt eddig inkább nem mondtam" – nyilatkozott Rooney, miután kiderült a klubváltás.

„Nem titok, hogy régóta csodálom Wayne teljesítményét. Igazi példaképe a profi sportolónak, és nagyon sokáig a klub történelmének része lesz még. Soha nem könnyű azt látni, hogy egy ilyen remek játékos kevesebb lehetőséget kap, mint azt szeretné, és nem is tudtam az útjába állni, amikor azt kérte, engedjük el az Evertonhoz. A tapasztalata és az elszántsága nagyon fog hiányozni, a legjobbakat kívánom neki" – mondta José Mourinho, a Manchester United menedzsere.