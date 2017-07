Lukaku nem volt elég, a MU tovább szívatja a Chelsea-t

A jelek szerint José Mourinho nem elégedett meg azzal, hogy egykori kenyéradóját kiütve a nyeregből Manchesterbe csábította Romelu Lukakut, újabb Chelsea által kiszemelt futballistával erősítené tovább a keretét.

Angol sajtóértesülések szerint ugyanis hiába szólnak már a nyár eleje óta arról a hírek, hogy az AS Monaco francia játékosa, Tiemoué Bakayoko az egyik legnagyobb kiszemeltje a londoniaknak, a MU túllicitálná a Kékek ajánlatát és vörösbe öltöztetné a középpályást.

A Chelsea 40 millió fontot kínált a hercegségbelieknek, állítólag ezt szárnyalta túl a Manchester ajánlata, olyannyira, hogy merészebb újságírók már azt pedzegetik, hogy Bakayoko a napokban meg is érkezik az Old Traffordra.

A legpikánsabb pletyka szerint Mourinho eredetileg épp a Chelsea középpályását, Nemanja Maticot nézte ki a középpályára, akit Bakayoko leigazolásával alighanem el is engedettek volna a Stamford Bridgeről. A Lukaku-ügy után a fővárosiak azonban hallani sem akartak erről a lehetőségről, ezért szállt be a MU is a Monaco labdarúgójáért vívott harcba, könnyen lehet tehát, hogy újra megszívatják a bajnokot.