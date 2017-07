Naponta 876 ezer fontot vesztenek a Premier League csapatai

Elemzők szerint az angol bajnokság csapatai a fontmilliárdos tévés pénzek ellenére is veszteségesen működnek, mivel sokkal-sokkal többet költenek, mint amennyit megkeresnek. Nem is csoda: profittermelő üzlet helyett csatornaként funkcionálnak, amelyen keresztül a pénz a játékosokhoz áramlik.

A gazdasági elemzésekkel foglalkozó Vysyble becslése szerint a Premier League csapatai átlagosan 876 ezer fontos - vagyis 305 millió forintnyi - veszteséget termelnek naponta, miközben a kiadásaik az egekbe szöktek.A 2016-os nyári átigazolási időszakban az angol klubok 1,2 milliárd fontot költöttek játékosokra, míg a fizetésekre 1,9 milliárd ment el a 2016/2017-es szezonban.

A gazdasági profit számviteli elvének alkalmazásával - amelyet a Coca Cola, a Gillette és a Lloyds Bank is az üzleti költségek elszámolására használ -, a Vysyble betekintést enged a Premier League gazdasági életébe a We're So Rich It's Unbelievable! - The Illusion Of Wealth Within Football című elemzésében.

A Vysyble munkatársa, Roger Bell elmondta: "Gazdaságilag a futball hanyatlóban van. Az angol topcsapatok sokkal, sokkal többet költenek, mint amit megkeresnek. A Premier League-nek és és Richard Scudamore-nak (a Premier League vezérigazgatója - a szerk.) lenne oka az aggodalomra."

A legutóbbi megállapodás szerint a SkySports és a BT Sports 5,1 milliárd fontot fizet 2016 és 2019 között a közvetítési jogokért, és további 3 milliárd folyik be a jogok külföldi értékesítéséből.1992 óta minden tévés szerződés 70 százalékkal jobb anyagi feltételeket biztosít az előzőhöz képest, de a nézőszám csökkenése, a fogyasztók szokásainak megváltozása és a streamek elterjedése miatt a műsorszolgáltatók már nem engedhetik meg maguknak az ilyen mértékű növekedést.

Egy médiamágnás ölelése emelte egekbe a tévés focipénzeket Ma már szinte hihetetlenül hangzik, de volt idő, amikor az angol klubok ellenezték a közvetítési jogok értékesítését. Egy ausztrál-amerikai médiamágnás felismerésének köszönhető, hogy 1992 óta többmilliárdos branddé nőtte ki magát a Premier League, amelynek példáját követve 2016-ban a spanyol bajnokság is jelentős előrelépést tett a bevételek egyenlőbb elosztása érdekében.

Bell szerint a bajnokság hét topcsapata (Chelsea, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Arsenal, Liverpool, Everton) számára előnyösebb lenne egy új Szuperliga bevezetése.

A Vysyble másik munkatársa, John Purcell az ESPN-nek elmondta, hogy a kiadások ilyen mértékű növekedése elsősorban a milliárdos befektetők, így - főként - Roman Abramovics és Manszur-sejk hibája. Olyan ez, mintha a tizesekkel dobálózó pókeresek között a City 200 fontos tétekkel játszana, óriási nehézséget okozva a többieknek.

A 2013-2016-os periódushoz képest 71 százalékkal növekedett a klubok közvetítési jogok értékesítéséből származó bevétele, ezzel kapcsolatban Purcell megjegyezte: "A hárommilliárdos plusz bevétel hanyag költekezéshez vezetett."

A Vysyble számításai szerint az átigazolási díjakat és a fizetéseket tekintve a Premier League csapataia 2013/2014-es szezonban 5,66 millió fontos veszteséget termeltek, a 2015/2016-os idényben már 320 milliót.

Nem is üzlet

A fociklubok profittermelő üzletként való működtetése szinte elképzelhetetlen (kivétel a Manchester United, amely a Glazer-család 2005-ös többségi tulajdonrészhez jutsát megelőző 30 évben több mint 250 millió fontos adózás előtti nyereséget könyvelt el, és közben még nyolc bajnokságot is nyert).

Ennek fő oka, hogy az ember körül rivális tulajdonosok ólálkodnak - mint Abramovics vagy Kadhafi, a Juventus egykori többségi tulajdonosa -,akiket egyáltalán nem érdekel a haszon, és akik bármilyen pénzt hajlandóak kiadni, ha trófeák megnyeréséről van szó.A többi klubtulajdonosnak pedig muszáj utánuk mennie. Ha nem fizeti meg a hatalmas átigazolási díjakat és játékosbéreket, akkor valaki más megteszi majd, és akkor ez a valaki szerzi meg a legjobb játékosokat és nyeri meg a trófeákat.

Lényegében arról van szó, hogy a fociban befolyt pénzek legnagyobb részét a játékosokra fordítják.Mondhatni a klubok csak csatornaként szolgálnak, amin keresztül a pénz eljut a játékosokhoz. A Premier League és a Championship 10 éves, 2012-ig tartó elemzésében 90 százalékos összefüggés mutatkozott a bérek nagysága és a csapatok bajnokságban mutatott teljesítménye között.

Ördögi kör: ha egy klub nyereségesen akar működni, akkor a kiadásait a bevételek alatt kell tartania. Csakhogy az a csapat, amelyik kevesebbet fizet a játékosainak, mint a riválisok, hátrányba kerül, hiszen, ahogy a felmérés is mutatja, éppen a játékosbérek vezetnek a győzelemhez.