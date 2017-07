Rajtol az NB I - kiszámíthatatlanabb, mint valaha

Pár hét pihenő után – május 27-én még a bajnoki címért és a kiesés elkerüléséért is folyt a küzdelem –, szombaton újra a magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokságtól lesz hangos a hazai futballvilág. Kupacsapataink - a Vasas kivételével - még harcban állnak, de a Ferencvárosnak nagyon nehéz, míg a Honvédnak csak nehéz a helyzete. A Videoton nemzetközi páholyban ül, miközben szombaton három mérkőzéssel indul a 2017-18-as pontvadászat.

A 12 csapatos NB I-et – amely a 2015/16-os idénytől színesíti a mindennapjainkat – már mindenki megszokta. Talán azt is, hogy a nyár kellős közepén indul a magyar élvonal küzdelemsorozata. Korábban azért szervezte így a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) a versenyprogramot, hogy a nemzetközi kupacsapataink ne a tengerpartról beesve küzdjenek a Bajnokok Ligája, vagy éppen az Európa Liga selejtezőiben.

Viszont az elmúlt években annyival korábban kezdődtek el az európai kupaselejtezők, hogy az elé már tényleg képtelenség lenne beszorítani az OTP Bank Liga nyitányát. Ezek után jogos a kérdés, hogy miért ragaszkodunk a júliusi, nyári kánikulás induláshoz, miközben az európai topbajnokságok résztvevői még nyaralnak, vagy éppencsak elkezdik a felkészülést. Minden esztendőben felvetődik a kérdés, hogy miért ragaszkodunk a három hónapos téli szünethez, miközben az élvonalbeli stadionok gyepszőnyege - elvileg - fűthető. Tőlünk nyugatabbra a bajnokságokban több a csapat, több meccset is játszanak, és akkor arról nem is beszéltünk, hogy a nemzetközi porondon is jóval – úgy nagyjából 9-10 hónappal – tovább maradnak talpon az olasz, a német, az angol vagy éppen a spanyol klubcsapatok. Ők másképp csinálják, és mi is másképp csináljuk.

Az sem sok helyen fordul elő, hogy a csapatok jó részének albérletben kell lejátszania a hazai mérkőzéseit. A Haladás Sopronban, a Videoton Felcsúton, a Vasas a Szusza Ferenc Stadionban, míg a DVTK többnyire Debrecenben (néha Mezőkövesden, vagy Balmazújvárosban) játssza majd hazai meccseit. Igaz, ennek azért van egy pozitív oldala is: az említett csapatok hamarosan kiváló körülmények között fogadhatják a riválisaikat.

Túllépve a magyar foci sajátosságain érdemes rátérni a lényegre. A nemzetközi együtthatókban változás nem várható, így ezúttal is a bajnokcsapat képviselheti majd a magyar pontvadászatot a Bajnokok Liájában, a második és a harmadik helyezett pedig az Európa Ligában mutathatja majd meg magát. Persze, a Magyar Kupa eredményeitől függően, akár a negyedik helyezett is elindulhat az Európa Ligában. Ezúttal is két kieső lesz majd, ennek elkerüléséért óriási csata várható ezúttal is, de erről majd később. Az előttünk álló szezonban is 33 forduló lesz, azaz három kör, mindenki háromszor találkozik majd aktuális ellenfeleivel.

Érdemes megemlíteni, hogy mely csapatok alkotják az OTP Bank Ligát az előttünk álló idényben: a Bp. Honvéd, a Videoton, a Vasas, a Ferencváros, a Paks, a Haladás, az Újpest, a DVSC, a Mezőkövesd és a DVTK mellett egy újonc, a Puskás Akadémia és egy abszolút újonc, a Balmazújváros dönthet a legfontosabb kérdésekről. Területi eloszlásban ez úgy néz ki, hogy van négy fővárosi, két-két Fejér, Borsod és Hajdú-Bihar megyei csapat, valamint a tolnai Paks és a Vas megyei Haladás.

Az NB I-es együttesek többségénél a nyári átigazolási szezonokhoz hasonlóan ezúttal is nagy volt a jövés-menés. Ez alól talán a Videoton és a Paks kivétel, mindkét csapatnál inkább az állandóságra szavaztak. A székesfehérváriaknál a gyirmóti Tamás Krisztián érkezését érdemes megemlíteni, míg a távozó oldalon a kispestre igazoló Pölöskei Zsolt neve lehet ismerős, bár a korábbi MTK-s középpályás sem volt meghatározó tagja a Vidinek. A Paksnál Verpecz István megszerzése a DVSC-től lehet a nyár fogása, míg az eligazoló oldalon Balázs Zsolt a kispesti kölcsön után Zalaegerszegre került.

A legnagyobb mozgás Újpesten volt – nem csoda, hisz a lila-fehérek két átigazolási időszakból is ki voltak zárva –, ide több mint egy kezdőcsapatnyi játékos érkezett, többek között például két korábbi lila-fehér közönségkedvenc, Litauszki Róbert és Simon Krisztián is hazatért, de nagy erősítés lehet Tischler Patrik és Zsótér Donát is. Viszont Souleymane Diarra távozása a Sint-Truidenhez nagy érvágást jelenthet az Újpestnek.

Az Újpest mellett a Ferencváros és Puskás Akadémia erősített a legjobban. A Fradihoz eddig érkezett Bőle Lukács, Fernando Gorriarán, Otigba Kenneth, Priskin Tamás, Rui Pedro, illetve Lovrencsics Balázs. Ami a távozókat illeti, Emir Dilaver, Michel Nalepa és Radó András távozása érintheti érzékenyen a fővárosi gárdát.

A Pintér Attila által vezetett Puskás Akadémiánál a feljutás után nem bíznak semmit a véletlenre. A felcsúti klub többek között megszerezte az újpesti duót, Balogh Balázst és Jonathan Herist, de Poór Patrik és Radó András érkezése is nagy nyereség lehet az újoncnak.

Tavaly a bajnoki címvédő Bp. Honvéd az Újpest legyőzésével kezdte a bajnokságot, viszont az előző kiírás ezüstérmese, a Videoton meglepő vereséget szenvedett a Diósgyőr ellen.

A Ferencváros 3-1-re győzte le a Haladást, a DVSC 1-0-ra a Paksot. A Vasas idegenben győzte le az azóta a másodosztályba zuhant MTK-t, míg a Mezőkövesd a következő idényt az ugyancsak az NB II-ben kezdő Gyirmóttal ikszelt. A két újonc, a Puskás Akadémia és a Balmazújváros értelemszerűen a tavalyi esztendőt még nem az OTP bank Ligában nyitotta.

Bár messzemenő következtetéseket nem érdemes előre levonni sem a játékoskeretek alakulásából, sem a tavalyi nyitányból, azért nem ördögtől való gondolat a szombaton kezdődő bajnokság esélyeiről beszélni. Sok múlhat azon, hogy a jelenleg az európai kupaporondon érdekelt csapataink meddig lesznek harcban Európában – persze ezt inkább csak Magyarországon divat hangoztatni.

Nagy kérdés lesz a Bp. Honvéd szereplése, a kispesti csapat számára talán még nagyobb bravúr lenne megvédeni a bajnoki címét, mint azt megszereznie. Előzetesen a Videoton és a Ferencváros ugyanis megint esélyesebbnek tűnik. A Honvédon, a Ferencvároson és a Videotonon kívül azért nagy hiba lenne leírni a Vasast, az Újpestet és a Puskás Akadémiát is. A három együttes közül az angyalföldiek tűnnek a legstabilabbnak, a liláknál és a felcsútiaknál az lesz a kérdés, hogy a sok érkezőből mikorra sikerül csapatot gyúrni.

Ami a hátsó régiót illeti, az előzetes erőviszonyok alapján a Balmazújváros, a Mezőkövesd és Haladás küzdhet a legnagyobbat a bennmaradásért, de persze a jövő kérdése, hogy a Diósgyőr és a Debrecen ezúttal mire lesz képes. A Paksot nem említettük még, talán nem is véletlen, ugyanis Csertői Aurél csapata évről évre a középmezőny elejének a tagja, amely a bajnoki címre nem esélyes, de kiesési gondjai aligha lesznek.

Amíg az európai kupacsapataink állnak a nemzetközi színtéren, addig szombaton és vasárnap is rendeznek mérkőzéseket, utána az eddigiekhez hasonlóan visszaáll a szombati mérkőzésnap, és minden találkozót a hét utolsó előtti napján rendeznek. Az első fordulóban szombaton és vasárnap is három összecsapás lesz. A bajnoki címvédő Bp. Honvéd a Haladást fogadja szombaton, míg vasárnap a Vasas-DVTK és a Ferencváros-Puskás Akadémia mérkőzés is izgalmasnak ígérkezik.

Szombaton tehát indul a magyar futballszurkolók által legjobban várt bajnoki küzdelem, amely ha színvonalában nem is közelíti meg a topbajnokságok szintjét, de abban mindenki biztos lehet, hogy ismét érdekes, izgalmakkal teli szezonnak nézünk elébe a magyar foci minden sajátosságával együtt.

OTP Bank Liga, 1. forduló

július 15., szombat

18.00: DVSC–Mezőkövesd

18.00: Paks–Újpest (Tv: M4 Sport)

20.30: Budapest Honvéd–Haladás (Tv: M4 Sport)

július 16., vasárnap

17.00: Vasas–DVTK

17.00: Videoton–Balmazújváros

17.00: Ferencváros–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)