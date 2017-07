A Real bemutatta új igazolását, a dekázást még gyakorolnia kell

Theo Hernández a legnagyobb riválistól, az Atlético Madridtól érkezett, hétfőn pedig be is mutatták a közönségnek.

A 19 éves játékosért a hírek szerint 24 millió eurót fizetett a Real, Hernández pedig hat évre írt alá. A francia játékos a legutóbbi idényben az Alaves csapatában szerepelt kölcsönben. 11 éves kora óta volt az Atlético Madridnál, de a felnőttek között még nem játszott egy tétmeccsen sem.

Hernándezt hétfőn mutatták be a madridi publikumnak. A baloldali védőként futballozó játékos megkapta a 15-ös mezt, majd a Bernabéu gyepére vezényelték, ahol bemutatták a szurkolóknak is. A dekázást még mindenképp gyakorolnia kell, de az is lehet, hogy nagyon izgult, ezért nem úgy sikerült a bemutató, ahogy az egy Real-játékostól elvárható lenne.