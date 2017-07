Egy francia veheti le az átkot az Arsenal rossz hírű mezéről

Az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Arsenal nemrég 46,5 millió fontot fizetett a Lyonnak Alexandre Lacazette-ért. Az Ágyúsok szurkolói régóta várnak egy igazi mesterlövészre, aki ipari mennyiségben termeli a gólokat, azonban aggodalomra adhat okot, hogy a tizenegyszeres francia válogatott csatár elátkozott mezszámot kapott.

Észak-Londonban élénken él egy legenda, miszerint a 9-es dressz el van átkozva. Az utolsó, aki maradandót alkotott ezzel a mezszámmal, a korábbi hetvenszeres francia válogatott Nicolas Anelka volt, aki az 1998-99-es szezont 17 bajnoki góllal zárta.

Davor Suker (1999-2000, 35 mérkőzés, 10 gól)

Anelka távozása után az 1998-as franciaországi világbajnokság gólkirálya, Davor Suker örökölte a 9-es mezt, de a horvát támadó csak egy évet töltött az Arsenalban, 35 mérkőzésen 10 gólig jutott, ráadásul a Galatasaray elleni UEFA Kupa-döntőben tizenegyest rontott a büntetőpárbajban. Egy év után a West Ham Unitedhez távozott, végül 2003-ban az 1860 Münchenből vonult vissza.

Francis Jeffers (2001-2003, 37 mérkőzés, 7 gól)

Suker után az Evertonból szerződtetett Francis Jeffers kapta meg a 9-es számot, azonban Londonban nem tudta kiharcolni a helyét a csapatban, két év alatt 37 mérkőzésen csak 7 gólig jutott. 2013-ban a negyedosztályú Accrington Stanley játékosaként vonult vissza.

José Antonio Reyes (2004-2006, 109 mérkőzés, 23 gól)

A következő áldozat José Antonio Reyes volt, aki 2004 januárjában érkezett az Arsenalhoz, de nem érezte jól magát Londonban, így bő két év után távozott. A huszonkétszeres spanyol válogatott szélső annyiból felfelé lóg ki a listából, hogy ő remek teljesítménnyel rukkolt elő az Arsenalban, de túl korán távozott ahhoz, hogy a csapat meghatározó alakjává válhatott volna. 69 Premier League mérkőzésen 16 gólt szerzett, mellette kiosztott 23 gólpasszt is. A 33 éves játékos a mai napig aktív, igaz, most éppen nincsen csapata, mert nem hosszabbította meg a nyáron lejáró szerződését az Espanyollal.

Julio Baptista (2006-2007, 35 mérkőzés, 10 gól)

A spanyol szélső után brazil támadó örökölte a 9-es számot. Reyes a Real Madridhoz került kölcsönbe, az üzletbe pedig Julio Baptistát is belevették, aki Londonban töltött egy évet. A világot azonban nem tudta megváltani. 23 mérkőzésen 3 gólt jegyzett a Premier League-ben, igaz a Ligakupát 6 találattal zárta, a Liverpool elleni mesternégyese a londoni karrierjének csúcspontja volt.

Eduardo (2007-2010, 69 mérkőzés, 22 gól)

Thierry Henry Barcelonába távozása után Arséne Wenger a horvát válogatott támadót, Eduardo da Silvát igazolta le a Dinamo Zagrebtől. A brazil származású játékos 69 mérkőzésen 22 gólt jegyzett, mellette 18 gólpasszt is kiosztott. A szurkolók is nagyon szerették, azonban a legtöbben arról emlékeznek rá, hogy 2008 februárjában a Birmingham City játékosa, Martin Taylor egy brutális becsúszás után kettétörte a lábát és a pályafutását is. Eduardo az eset után egy évet kihagyott, de visszatérése után többé már nem tudott csúcsformában futballozni. A 34 éves támadó jelen pillanatban az Atlético Paranaense játékosa.

Pak Csu Jung (2011-2012, 7 mérkőzés, 1 gól)

A dél-koreai támadó az akkor még a francia másodosztályban szerénykedő Monacóból érkezett Londonba. Az Arsenal-szurkolók nem nagyon értették, hogy Arséne Wenger miért igazolta le, de valószínűleg a francia mester is csak egy gyenge pillanatában gondolta úgy, hogy Pak erősítés lehet az Ágyúsoknak. Összesen hét mérkőzésen lépett pályára, egyetlen gólját a Bolton Wanderers ellen szerezte a Ligakupában.

Lukas Podolski (2012-2015, 82 mérkőzés, 31 gól)

A német támadó Robin Van Persie távozása után érkezett az Arsenalhoz, de nem tudta betölteni a holland közönségkedvenc által hagyott űrt. Arséne Wenger próbálgatta középcsatár poszton, de érezhetően nem találta a helyét, így a legtöbbször szélen kapott szerepet. A százharmincszoros válogatott statisztikája korántsem rossz, de sosem tudta megvetni a lábát a kezdőcsapatban. Nem lett az Arsenal vezére. 2015 nyarán a török Galatasarayhoz távozott, a napokban a japán Vissel Kobe játékosa lett.

Lucas Pérez (2016-2017, 21 mérkőzés, 7 gól)

A spanyol támadó tavaly nyáron, az átigazolási időszak utolsó pillanatában érkezett az Arsenalhoz. A Premier League-ben csak 11 mérkőzésen kapott szerepet, egy gólt tudott csak összehozni. Arséne Wenger leginkább akkor vetette be, amikor kulcsjátékosait pihentette. A legemlékezetesebb a Basel elleni Bajnokok Ligája mérkőzése, amikor mesterhármassal vette ki a részét a 4-1-es sikerből. A 28 éves játékos már többször hangot adott csalódottságának, amiért nem kapott elég lehetőséget. Idén nyáron valószínűleg távozik Londonból, amire ékes bizonyíték, hogy a Lyontól szerződtetett Alexandre Lacazette már meg is kapta a mezszámát.

Hogy milyen sors vár a 11-szeres francia válogatott támadóra, hamarosan kiderül. Harminc nap múlva, a Leicester City elleni bajnoki nyitányon sokat tehet azért, hogy lerázza magáról a 9-es szám átkát.