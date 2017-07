BL-selejtező: kikapott ugyan, de nem lehet szomorú a Honvéd

A Budapest Honvéd helyenként ígéretes játékkal szenvedett 2-1-es vereséget a Hapoel Beer Seva otthonában a Bajnokok Ligája selejtezőjének 2. fordulójának első találkozóján. Az izraeli bajnok már két góllal is vezetett, de Davide Lanzafame fejese nem csak a reményt adta vissza a magyar bajnoknak, de egyúttal nagyon jó helyzetbe is kormányozta a kispestiek hajóját.

BL-selejtező, 2. forduló, első mérkőzés:

Hapoel Beer-Seva–Budapest Honvéd 2-1 (1-0) - élő közvetítés

Hapoel Beer-Seva: Haimov – Bitton, Miguel Vítor, Cedek, Korhut – Radi (Gadir 65.), Ogu, Einbinder – Melikson (Ohana 81.), Sahar (Barda 71.), Nwakaeme. Vezetőedző: Barak Bahar A kispadon: Gores (k), Broun, Ohajon, Ohana, Taha

Honvéd: Gróf – Ikenne-King, Lovric, Baráth, Laczkó (Bobál D. 73.) – Pölöskei Zs. (Danilo), Kamber, Gazdag – Lanzafame, Eppel, Nagy G. Vezetőedző: Erik van der Meer A kispadon: Horváth A. (k), Kabangu, Koszta, Villám, Tömösvári

gól: Miguel Vitor 35., Einbinder 52., ill. Lanzafame 63.

sárga lap: Cedek 69., ill. Laczkó 70.

Erik van der Meer, a Honvéd nyáron kinevezett edzője inkább a régi gárdában bízott, és az új fiúk közül csak Pölöskei Zsoltot nevezte a kezdőbe. A másik oldalon ott volt Korhut Mihály, aki továbbra is alapembere az izraeli csapatnak.

A Honvéd tulajdonosa, Geore F. Hemingway szerint az elmúlt két izraeli bajnokságot megnyerő Hapoel az egyértelmű esélyes, így a magyar bajnok az esélytelenek nyugalmával állhat bele a küzdelembe. A nyugalmunknak kis híján már az 5. percben lőttek, amikor egy beadás után Melikson lőtt Gróf Dávid kapujába – szerencsére lesről.

Azt nem mondhattuk, hogy nyomasztó lett volna az elő idényben az Európa Liga csoportkörében az angol Southamptont és az olasz Internazionalét is megelőző Beer-Seva fölénye, de azért kézben tartották a meccset. A Honvédtól viszont megszokhattuk az előző bajnokságban, hogy szeret altatni, majd egy-egy gyors kontrával meglepni ellenfelét.

Nem hagyták magukat

Pontosan ez történt akkor, amikor Nagy Gergő labdát szerzett az izraeliek térfelén, a kiugratott Lanzafamét pedig 20 méterre a hazai kaputól felborították. A szabarúgást a sértett végezte el, és szerencsére az első, elég gyatra kísérletet visszafújta a játékvezető, mert a másodikból kis híján megszerezte a vezetést a Honvéd – Haimov kapus csak nagy bravúrral, visszanyúlva tudta kiütn az olasz csatár labdáját.

Ettől kicsit felpörgött a Hapoel és főleg Melikson, valamint a nigériai Nwakaeme révén két kisebb helyzetet is kihagytak, hogy aztán egy oldalról középre küldött szabadrúgás után a portugál Miguel Vitor fejesével megszerezzék a vezetést.

A Honvéd igazából nem játszott rosszul, egész magasra - a Hapoel térfelének közepéig - feltolta a védekezését, nem hagyta magát beszorítani, de ettől még Grófnak kellett nagyot védenie a félidő utolsó perceiben Radi lövésénél.

Jaj, de szép gól!

A második félidőt is határozottan jól kezdte a Honvéd, Lanzafame beívelése után még egy helyzete is volt, a gólt azonban megint nem a magyar bajnok rúgta, hanem az izraeli. Méghozzá nem is akármilyet: Nwakaeme beadását Einbinder tette sarokkal Gróf kapujának bal alsó sarkába. Mi tagadás, szép gól volt.

A Beer Seva ezek után már teljesen átvette az uralmat a pályán, a lelátón szólt a Despacito, a gyepen pedig az történt, amit a hazaiak akartak, akiknél külön kiemelhettük a magabiztosan védekező, és a támadásokhoz rendre hasznosan felzárkózó Korhut játékát is.

Viszont csak tíz perc telt el, amikor egy labdaszerzés - megint Nagy Gergő révén - után Laczkó tekert középre, Lanzafame pedig jól vált le a védőkről és a hazai kapu bal oldalába fejelt.

Kiegyenlítettebb lett a mérkőzés, a Honvéd megérezte, hogy lehet keresni valója, míg a Hapoelnek gyanús lett, hogy akár könnyen bajba is kerülhetnek, ha kapnak még egyet.

A végére kicsit több lett a szabálytalanság, és Grófnak kellett még egy nagyot védenie Gadir fejesénél a ráadás második percében, de több gól már nem született, és hiába nyert 2-1-re a Hapoel Beer Seva, nem lehettek sokkal elégedettebbek az eredménnyel, mint a Honvéd.

Visszavágó egy hét múlva, július 19-én a Bozsik-stadionban zárt kapuk mögött.