Tréfaliga vagy komoly bajnokság, ahol Nikolics a király?

Ránézésre ugyanaz a sport, mint amit Európában és szerte a világon játszanak, de mégsem. A pályán ugyanazok a szabályok, a rendszer viszont teljesen más. Németh Krisztián kansasi szereplése óta egy kicsit jobban figyeljük az amerikai profi labdarúgó-bajnokságot, mert ő is jó szezont produkált ott. Nikolics Nemanja viszont egyenesen hengerel Amerikában. Itt az ideje tehát, hogy jobban megismerjük azt a ligát, ahol jelenleg a magyar csatár tenyeréből esznek, és ahol David Beckhamről szabályt is neveztek el.

A Major League Soccer világa még akkor is távol áll a magyaroktól, ha most mindenki Nikolics Nemanjáról beszél. Egyrészt másik földrészen zajlanak a meccsek, ráadásul többnyire akkor, amikor alszunk. Egy másik sztereotípia szerint a komoly foci vagy európai, vagy dél-amerikai lehet. Gyakran hangoztatott érv, hogy az USA maradjon csak meg a saját sportjainál: a baseballnál, az amerikaifocinál, a kosárlabdánál, meg a jégkorongnál. Ez azonban olyan közhely, amit alaposan túlhaladt az idő.

Az európai labdarúgás a tengerentúlon nagyon népszerű. Korábban is próbálkoztak meghonosítani NASL, vagyis Észak-Amerikai Labdarúgó Liga néven, de érdeklődés hiányában hamar vége is lett a kezdeményezésnek. Pedig olyan játékosok játszottak itt, mint Pelé, Franz Beckenbauer, George Best, Eusébio, Johan Cruyff, Gerd Müller vagy Hugo Sánchez.

A változást az 1994-es futball-vb odaítélése hozta el, aminek hatására még 1993-ban megalapították az MLS-t. 1996-ban indult el az első szezon, akkor még csak tíz együttessel. Eleinte szinte az életben maradásért küzdött a liga, üres lelátók előtt játszották a meccseket, milliós veszteséget produkáltak a csapatok, végül két klub meg is szűnt a 2000-es évek elejére.

A felszállóág

Pont jókor jött a ligának a 2002-es labdarúgó-világbajnokság, ahol az amerikaiak a legjobb nyolc közé jutottak, csak a későbbi döntős Németország tudta őket megállítani.A következő kupadöntőt már több mint 60 000 néző előtt játszották, és a liga szép lassan elkezdett fejlődni, azok után, hogy az alapítást követően 2002-ig majdnem 300 millió dolláros mínuszt termelt. Egyre bővült a bajnokság, új csapatok csatlakoztak és beindult egy kétirányú játékosvándorlás: nemcsak a tengerentúli klubok figyeltek Európára, hanem az európai csapatok is nagyobb figyelemmel követték az MLS-t, és ha találtak tehetséges játékost, lecsaptak rájuk. Így került például a magyar származású Tim Howard is a Manchester Unitedhez 2003-ban. Közben pedig a már befutott amerikai sztárok is hazaigazoltak, hiszen szerettek volna otthoni közönség előtt játszani. Sőt néhány évvel később már idegenlégiósok is érkeztek, ezért született meg az úgynevezett „Beckham-szabály".

Hivatalos elnevezése a Designated Player Rule, szabad fordításban „kiválasztott játékos szabály” lett.

Az MLS rendszere

És ezzel meg is érkeztünk az MLS és az európai bajnokságok közötti egyik legnagyobb különbséghez. Az amerikai liga szabályrendszere ugyanis sokkal inkább hasonlít a többi helyi, már korábban említett, tipikusan amerikainak tartott „major” sportéhoz. Ugyanúgy van például fizetési plafon, mint a jégkorongban, a kosárlabdában, az amerikaifutballban. Az MLS-ben ez a 2017-es szezonban összesen 3,845 millió dollár, vagyis ennyit költhet egy csapat a játékosok fizetésére. Összesen 30 igazolt labdarúgójuk lehet, de csak 20 fizetés számít. Erre jön még a Beckham-szabály. Az MLS-ben a maximálisan adható fizetés 480 625 dollár. Ez alól kivételt képeznek azok a játékosok, akik a Beckham-szabály értelmében többet kereshetnek, viszont így is csak 480 625 dollárral számítanak bele a fizetési plafonba. Minden együttes 2+1 ilyen játékost alkalmazhat, a Chicago Fire-nél az első kettő Bastian Schweinsteiger és David Accam volt. Minden csapat e kettőn felül még vásárolhat egy ilyen helyet, ezért 250 000 dollárt kell befizetni a liga kasszájába.

Így tudta megszerezni a Chicago Fire is Nikolics Nemanját. Azon túl, hogy mintegy hárommillió dollárt csengetett ki a Legia Varsónak a csapat, és évente 1,9 milliót fizetnek a játékosnak. A 2017-es kiírás előtt az MLS-ben szerződést kötő 21 kiválasztott játékos közül 17-en szerepeltek már saját hazájuk válogatottjában, vagy jelenleg is tagjai a keretnek. Nikolicsot mostanában nehéz besorolni bármelyik kategóriába, további két játékos pedig korosztályos válogatott volt. Mellettük ott van még Kaká, David Villa, Andrea Pirlo, Sebastian Giovinco, a már említett Tim Howard, Giovani Dos Santos, Bradley Wright-Phillips, vagy Jozy Altidore, akik korábban igazoltak az MLS-be.

Nem lehet tehát azt állítani, hogy névtelen senkikre használnák el a csapatok a kiválasztott státuszt.

Persze, lehet azt is mondani, hogy az említett sztárok csak levezetni mennek oda nagy pénzért, hiszen már régen túl vannak pályafutásuk csúcsán. Ebben természetesen van igazság és kár is tagadni. Vagy azt firtatni, hogy miért jutna eszébe egy csúcson lévő focistának otthagyni egy európai topligát egy jobban fizető, de kevésbé nívós bajnokságért. Vannak persze kivételek, nem is kell messzire mennünk Dzsudzsák Balázs példájáért, de éppenséggel Giovinco sem úgy hagyta ott a Juventust, hogy már a nyugdíjas éveire gondolt közben.

Az MLS európai viszonylatban

Az említett játékosok még mindig garantálnak olyan színvonalat, amellyel a csapatok képesek megtölteni a stadionokat.

Az MLS átlagnézőszáma 2017-ben 21 339 fő, de biztosan magasabb lenne, ha minden csapatnak lenne egy 40-50 000-es stadionja. Például az Atlanta United FC és a Seattle Sounders FC, amelyek a városuk amerikaifutball-stadionjában játszanak, 46 482 és 42 628 fős átlagnézettséget hoznak.

Ez még európai szemmel is megsüvegelendő, főleg, ha megnézzük, hogy húsz éve még hálóval kellett fogni a szurkolókat. Ráadásul ezeknek a focistáknak a játéktudása sem kopott annyit, hogy hátráltatnák csapatukat, sőt magukkal hozták azt az európai focikultúrát, amelyet az Egyesült Államokban szeretnének meghonosítani.

Idézzük most fel Németh Krisztián csodagólját, amelyet a Portland ellen szerzett, és a 2016-os idényben az év gólja lett:

A videón látszik, hogy a védekezéssel akadnak még gondok, és ezen a szinten nincs topon az MLS. Németh Krisztián díjnyertes góljánál a védők vagy úgy állnak, mint a bábuk, vagy úgy forognak, mint egy búgócsiga. Ezek alapján tényleg úgy tűnik, mintha akárki, akármikor szerezhetne gólt ebben a bajnokságban. Ha már ez megfordult a fejünkben, akkor gyorsan gondoljunk is arra, hogy mit művelt Maradona az 1986-os mexikói világbajnokságon az angolok elleni második góljánál, vagy mit szokott csinálni Messi a spanyol bajnokságban. Mindenhol találnánk erre példát, ahol egyszer csak az egyik játékos nekilódul, átnyargal a félpályán, és akárki jön vele szembe, amellett elviszi a labdát, majd gólt szerez. Németh csodagólját azzal összekötni, hogy az MLS védekezés nélküli tréfaliga lenne, igazságtalan megállapítás.

Ez a világ 13. legerősebb bajnoksága

Ha megnézzük a bajnokságok összértékét (azaz a bajnokságokban szereplő játékosok piaci értékét összeadjuk), akkor a Transfermarkt szerint az MLS a világ 13. legerősebb bajnoksága (a magyar bajnokság Európában a 28.), megelőz olyan ligákat, mint a görög, az ukrán, a svájci, a cseh, a horvát, vagy éppen a lengyel. Ahhoz tehát kétség sem férhet, hogy Nikolicsnak előrelépés volt-e az átigazolás. Az MLS játékerő szempontjából valahol a belga-török-görög-holland tengely környékére helyezhető. Egy ilyen bajnokság góllövőlistáját vezeti jelenleg egy magyar játékos, aki a magyar válogatottba nem fér be. Kezdőként legalábbis biztosan nem.