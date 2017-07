Edzője szerint eltüntette a Honvéd a különbséget

A magyar bajnok Budapest Honvéd ugyan 2-1-re kikapott a Bajnokok Ligája selejtezőjében az izraeli Hapoel Beer-Seva csapatától, de a csapat edzője nem az eredmény miatt csalódott elsősorban, ahogy a győztes csapat edzője sincs elájulva az egy gólos sikertől.

A Hapoel vezetőedzője, Barak Bahar a találkozó után csalódottan nyilatkozott. "Nem játszottunk igazán jól, ennél sokkal jobb teljesítményre vagyunk képesek, s ezt bizonyítottuk is korábban - idézi az edzőt a Nemzeti Sport Online. - Nincs mit tenni, megyünk tovább, remélem, hogy jövő héten Budapesten is nyerünk, és magabiztosan kiharcoljuk a továbbjutást - váltott optimistára az edző, aki saját csapatából a második, igen látványosra sikerült gól szerzőjét, Daniel Einbindert emelte ki külön.

Erik van der Meer, a Honvéd nyáron kinevezett edzője sem volt maradéktalanul elégedett a találkozó után, pedig csapata egyáltalán nincs rossz helyzetben a visszavágó előtt.

"Rengeteg videót néztünk meg, készültünk, s a munkának meglett a gyümölcse. Fontos volt, hogy a Hapoel nem szerezte meg a harmadik gólját kettő null után. Bosszantott, hogy buta hibát követtünk el az első találat előtt, ezért csalódott is vagyok. Ám tisztában kell lenni az erőviszonyokkal. Ellenfelünknek sokkal jobbak a lehetőségei, mint nekünk. Azonban eltüntettük a különbséget, mégpedig erős csapatjátékkal és szívvel - mondta a holland szakvezető, aki a kapott gólnál jobban csak azt sajnálja, hogy a visszavágót zárt kapuk mögött kell megrendezni - az UEFA mindössze kétszáz vendég drukker bejutását engedélyezte.

Végül ugyanerre hegyezte ki mondanivalóját a Honvéd kapusa, Gróf Dávid is: