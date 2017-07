Az Európa Liga-selejtező második körének első mérkőzésén a Ferencváros 4-2-re kikapott a Korcsmár Zsolttal felálló dán Midtjyllandtól. A zöld-fehérek 45 percig remekül futballoztak, de egy véleményes kiállítás megpecsételte a sorsukat.

Európa Liga, 2. selejtezőkör, eredmény:

Ferencvárosi TC-Midtjylland 2-4 (2-1)

Budapest, Groupama Aréna

vezette: Sandro Schärer (svájci)

Ferencváros: Dibusz - Lovrencsics, Koch, Leandro, Botka - Gera, Gorriarrán - Varga R., Rui Pedro (Batik, 46.), Moutari (Bőle, 70.) – Priskin (Lovrencsics B., 77.). Vezetőedző: Thomas Doll

Midtjylland: J. Hansen - Nissen, K. Hansen (Riis, 74.), Korcsmár, Hende - Poulsen, Sparv, Drachmann (Duelund, 64.) - Hassan, Onuachu, Wikheim (Kroon, 73.). Vezetőedző: Jess Thorup

gól: Botka (22.), Varga R. (42.), ill. J. Poulsen (45+1., 60., 66. – az elsőt és a harmadikat 11-esből), Onuachu (90.)

sárga lap: Moutari (64.), Botka (76.), Batik (83.), ill. Drachmann (33.), Dal Hende (60.), Hansen (72.)

piros lap: Koch (45.)

Jól kezdte a mérkőzést a Ferencváros. A zöld-fehérek már a harmadik percben megszerezhették volna a vezetést, de Varga Roland belöbbölt labdáját Priskin Tamás elfejelte a lendületből érkező Rui Pedro elől.

Két perc múlva a dánok is veszélyeztettek, Jakob Poulsen érkezett egy jobbról belőtt szögletre, de Julian Koch kivágta a gólvonalról kivágta a labdát. A hetedik percben újabb komoly lehetőség adódott a Fradi előtt: Priskin Tamás kapott remek kiugratást a baloldalon, egyedül iramodott meg a kapu felé, de az utolsó pillanatban hosszan tolta meg a labdát, így a lövés előtt a Midtjylland kapusa, Jesper Hansen megkaparintotta a játékszert. A 18. percben újra gólt szerezhetett volna a Midtjylland, de Gustav Wikheim középre tett labdájáról Paul Onuachu pár centivel lemaradt, így Leandro a kapu torkából felszabadított.

A 22. percben megszerezte a vezetést a Fradi, Botka Endre olyan gólt lőtt, amelyre a Bayern München holland sztárja, Arjen Robben is csettintett volna. Leandro ötvenméteres indítása után a zöld-fehérek hátvédje mellel levette a labdát a tizenhatos balsarkánál, majd megcsinált két cselt befelé, végül 15 méterről a bal felső sarokba tüzelt (1-0).

A vezető gól meghozta a ferencvárosi játékosok önbizalmát. A 29. percben Amadou Moutari próbálta meg lekopírozni Botka találatát, de ígéretes kísérlete pár centivel elkerülte a keresztlécet. A 37. percben ismét veszélyeztetett a Fradi: Varga Roland szabadrúgása után Rui Pedro csúsztatott, de Hansen ujjheggyel kipiszkálta a labdát a bal felső sarokból. A kiharcolt szöglet után Gera Zoltán érkezett egy visszatett labdára, megcélozta a rövid felsőt, de nem találta el a kaput.

Az első félidő lefújása előtt növelte előnyét a Ferencváros. A frissen szerződtetett uruguayi Fernando Gorriarrán csinált meg egy gyönyörű cselt a kaputól 22 méterre, de a lendületből érkező Tim Sparv alárúgott egy hatalmasat. A labda mögé Varga Roland állt oda, és a bal alsó sarokba tekert (2-0).

A Fradi-szurkolók rég nem láttak ennyire jól játszani csapatukat, mégis rossz szájízzel mehettek a félidőre, ugyanis a 45. percben a német Julian Koch kézzel hozzáért a ziccerbe kerülő Onuachuhoz, aki hatalmasat homorított a tizenhatoson belül. A svájci játékvezető, Sandro Schärer azonnal a tizenegyespontra mutatott, de ami ennél meglepőbb, hogy piros lappal leküldte a pályáról a zöld-fehérek védőjét. A büntetőnek a Midtjylland csapatkapitánya, Jakob Poulesen futott neki és nagy erővel a bal felső sarokba helyezett (2-1).

A második félidőre Thomas Doll a portugál Rui Pedro helyett pályára küldte a középső védő Batik Bencét, hiszen az emberhátrányba kerülő Fradira pokoli nehéz 45 perc várt. Érezhető is volt a dánok fölénye, de egy ideig úgy tűnt, hogy nem találják az ellenszert a Fradi védekezésére.

A 60. percben egy rögzített szituáció után érett góllá a Midtjylland mezőnyfölénye. Gera Zoltán szabálytalankodott Tim Sparvval szemben 23 méterre a kaputól. A szabadrúgásnak Jakob Poulsen futott neki, aki Varga Rolandhoz hasonlóan a kapu bal oldalába tekert (2-2). A 66. percben átvette a vezetést a dán csapat. A csereként pályára lépő Duelund tört be a tizenhatosan belülre, a lendületből érkező Gera Zoltán pedig elkaszált, így a Midtjylland újabb tizenegyest rúghatott. A labda mögé ezúttal is Jakob Poulsen állt oda, aki higgadtan a bal alsó sarokba helyezett (2-3).

Miután a Midtjylland átvette a vezetést, visszavett a tempóból és már csak a győzelem megtartására koncentrált. Thomas Doll, a Ferencváros edzője emberhátrányban is mindent megpróbált. Pályára küldte Lovrencsics Balázst és Bőle Lukácsot is. Az utóbbinak majdnem össze is jött az egyenlítés a 87. percben, de a 23 méterről megeresztett bombája a jobb kapufán csattant.

Ha ez nem lett volna elég, a 90. percben a Midtjylland bebiztosította a győzelmet és valószínűleg a továbbjutást is. A mesterhármast jegyző Poulsen az alapvonalról tálalt az ötösön érkező Onuachu elé, aki becsúszva a kapuba kotorta a labdát (2-4).

A Ferencváros az első félidőben remekül futballozott, érezhető volt, hogy felkészült a Midtjyllandból. Varga Roland és Botka Endre találata önbizalmat adott a zöld-fehéreknek, minden adva volt a jó folytatáshoz. Azonban a svájci játékvezető, Sandro Schärer érhetetlenül belenyúlt a mérkőzésbe, és ez minden bizonnyal összetörte a Fradi Európa Liga-álmait.

"Két különböző világ volt a két félidő - mondta a találkozó után az M4 Sportnak nyilatkozó Thomas Doll. – Amikor olyan jól játszunk, mint az első félidőben tettük, akkor persze, hogy nagyon nagy kudarc kapni egy ilyen piros lapot és büntetőt, amivel tulajdonképpen magunkat büntettük meg. Jól játszottunk, egyben voltunk, még a harmadik gólra is megvolt az esélyünk, a tizenegyes és a piros lap azonban mindent tönkre tett. De akár még az utolsó öt percben is szerezhettünk volna gólt, amiért hatalmas dicséret jár a játékosoknak, akik végig remekül harcoltak, de nem csak harcoltunk, hanem remekül is játszottunk" - mondta, majd elviharzott, amikor úgy érezte, hogy a kérdező kétségbe vonja csapata játékának minőségét.