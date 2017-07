Fesztiválfrizurával tért vissza az Atlético sztárja

Tárt karokkal várták vissza csapattársai az Atlético Madrid francia válogatott játékosát nyári kiruccanása után a Los Angeles-i edzőtáborban. Az első közös tréningükre Antoine Griezmann különös meglepetéssel készült.

A francia támadót hiába környékezte meg a Manchester United is nyáron, Griezmann az Old Trafford helyett visszatért Spanyolországba, mivel klubja egy büntetés miatt 2018 januárjáig nem szerződtethet új játékost, ő pedig nem akarta cserben hagyni egyesületét. Griezmann a szünet utáni első közös edzésen különleges frizurával lepte meg csapattársait. Griezmann szőkített loknikkal jelent meg, hajvégein még haloványan látszanak a nyár eleji kék festés nyomai is.

A júniusi Franciaország-Anglia barátságos válogatott meccsen még természetes barna fürtöket viselt.

A hónap végén a közösségi oldalaira kitett képeken viszont már kék tincsek alól tekintett ki a rajongóira, most pedig - az egyesek szerint lámasörényre hasonlító -, nem túl jól sikerült szőke hajkoronáját lobogtatta a szél.

Június 16-án már kékben pompázott: