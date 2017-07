Priskin: Ha azonos létszámban fejezzük be, több góllal nyerünk!

A svájci-dán barátságról eddig nem szóltak a történelemkönyvek, a Ferencváros–Midtjylland Európa-liga selejtező budapesti találkozóján dirigáló sporttárs azonban csütörtökön este alighanem lefektette az alapjait. Nyilatkozatok a 2-4 után.

A mindig kritikus hazai labdarúgó-társadalom ugyanis végre azt láthatta egy nemzetközi kupamérkőzésen, amire évek óta vár; egy magyar csapat bátran, önbizalomtól duzzadva és jól futballozik egy nála magasabban jegyzett ellenféllel szemben. Sajnos a dominancia még akkor is kevésnek bizonyul, ha eredményesség – és két gól – párosul hozzá, mert hiába uralta az első játékrészt a Fradi a vitatott büntetőig és a még inkább kétséges kiállításig, az értékesített 11-es és a több mint egy félidőnyi emberhátrány alapjaiban változtatta meg a meccs és a párharc kimenetelét.

"Remekül kezdtük a találkozót, egyértelműen az történt a pályán, amit mi akartunk, a két gólon kívül is volt lehetőségünk újabb találatokat szerezni, ami azonban a félidő végén történt, arra nem lehet felkészülni" – mondta csalódottan a lefújást követően Botka Endre, aki szenzációs góllal juttatta vezetéshez a zöld-fehéreket, majd így folytatta:

"Úgy jöttünk ki a második játékrészre, hogy megpróbáljuk továbbra is irányítani a játékot, de sajnos nagyon megéreztük az emberhátrányt és minden ellenünk szólt. Jött egy újabb tizenegyes, a végén pedig Bőle Lukács lövése után a kapufáról kifelé pattant a labda, így 3–3 helyett 2–4 lett a vége."

De vajon mi történik, ha nincs a kiállítás és 2–0-s vezetéssel vonulnak szünetre a csapatok? Erről az előző körben a lett Jelgava elleni idegenbeli visszavágón győztes találatot jegyző, hazai környezetben azonban egyelőre továbbra is gól nélküli Priskin Tamást kérdeztük.

"Nehéz mit mondani, rendkívül csalódottak vagyunk, mert a pályán belül is azt éreztük, hogy megleptük a vendégeket és nem igazán tudtak mit kezdeni a letámadásunkkal, nem találták az ellenszert a játékunkra. A büntetőig sokkal inkább közelebb voltunk a 3–0-hoz, mint a 2–1-hez és meg lett volna a taktikánk a második félidőre is, így ha azonos létszámban fejezzük be a mérkőzést, biztos vagyok benne, hogy több góllal nyerünk. De kár magyarázkodni, vesztettünk, így nagyon nehéz visszavágó vár ránk Dániában."

Valóban nincs könnyű helyzetben a Fradi, hiszen a továbbjutáshoz minimum három gólt kell szereznie a jövő heti visszavágón. Lovrencsics Gergő azonban bízik a csodában.

"Egy megnyert meccset engedtünk ki a kezünkből, így nyilván szomorú vagyok, de szó sincs arról, hogy feladnánk. Az első félidőben 11 a 11 ellen 42 perc alatt lőttünk kettőt, úgyhogy egyáltalán nem kilátástalan a helyzetünk, csak el kell hinnünk, hogy sikerülhet. Most még fontosabb lesz a vasárnapi bajnoki rajt a Puskás Akadémia ellen, ha a nyitányon jó eredményt érünk el, az nagy lökést adhat a visszavágóra."

A Groupama Aréna területén alighanem egyetlen magyar volt csupán boldog a csütörtök esti összecsapást követően, őt Korcsmár Zsoltnak hívják, aki nyár óta a Midtjyllandot erősíti.

"El kell ismerni, 2–0-ig sokkal jobban játszott nálunk a Ferencváros. Agresszívebbek voltak, többször kerültek mögénk a széleken, de a mi szempontunkból a lehető legjobbkor, pont a szünet előtt jött a tizenegyes, az idegenben lőtt gól pedig megnyugtatta a csapatot. Szerencsére vannak a keretben nagyon komoly nemzetközi rutinnal rendelkező játékosok, akiknek köszönhetően megfordítottuk az eredményt, és akikre a visszavágón is nagy szükség lesz. Kedvező helyzetből várhatjuk a hazai mérkőzést, elbízni azonban semmiképpen sem szabad magunkat, a Fradi első félidei játéka ugyanis intő jel lehet a számunkra."

Bár Korcsmár a magyar bajnokságban az Újpest és a Vasas színeiben anno játszott már a zöld-fehérek ellen, arra azért még kíváncsiak voltunk, hogy milyen volt egy külföldi alakulat színeiben pályára lépni Magyarországon.

"Rendkívül érdekes, nem nagyon kívánom senkinek. Aki ismer, az tudja, hogy mindig szurkolok a magyar kluboknak, amelyek kijutnak az európai kupaporondra, ebből a szempontból ez egy nagyon szerencsétlen sorsolás volt. Sajnálom, hogy éppen a Fradival kerültünk össze, de ha már így alakult, akkor nyilván mindent megteszek, hogy az én csapatom jusson tovább."

A lefújást követően egyébként a nyolcezres publikum felállva, vastapssal köszönte meg a ferencvárosi játékosok teljesítményét. Zúgott a Szép volt fiúk!, ám alighanem mindenkiben maradt egy kis hiányérzet. Bízzunk benne, hogy amit a sors most elvett, azt Dániában visszaadja.