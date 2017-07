Többen is a terrorizmus veszélye miatt bojkottálnák a katari vébét

Hat arab ország az öböl-menti válság miatt azzal fenyegetőzik, hogy bojkottálja a 2022-es világbajnokságot, ha a nemzetközi szövetség (FIFA) nem veszi el a rendezési jogot Katartól.

Gianni Infantino, a FIFA elnöke a svájci The Local portálnak elmondta, hogy Szaúd-Arábia, Jemen, Mauritius, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Egyiptom közösen levelet írtak a szövetségnek, amiben a FIFA Kódex 85. cikkére hivatkozva kérték, hogy ne Katar adjon otthont a tornának.

"Az országok figyelmeztették a FIFA-t, hogy a szurkolók és a játékosok biztonságát veszély fenyegeti egy olyan országban, amely a terrorizmus alapja és fellegvára - közölte Infantino, aki hozzátette, az országok kilátásba helyezték, hogy bojkottálják a vb-t, ha a kérésüket nem teljesítik.

Június elején nyolc ország, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Egyiptom, Líbia, Jemen, Mauritius és a Maldív-szigetek jelentette be, hogy megszakítja diplomáciai kapcsolatait Katarral. Arra hivatkoztak, hogy Doha terroristákat támogat és beavatkozik a belügyeikbe.Közülük több állam további intézkedésként megszakította a tengeri és a légi közlekedést is Katarral, egyúttal kiutasították az öböl nyugati felén fekvő állam diplomatáit és állampolgárait is.

A FIFA 2010 decemberében ítélte az öt év múlva esedékes világbajnokság rendezési jogát Katarnak.