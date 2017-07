Dráma és meglepetés a Városligetben

Óriási izgalmakat hozott a szinkronúszók vegyespárosának döntője. A fináléban mindenki orosz-amerikai csatát várt, végül surranópályán az olasz duó vitte el az aranyat a technikai programban.

Gyönyörű idő és kiélezett verseny fogadta a közönséget hétfő délelőtt a Városligetben. A döntőben ezúttal egy különleges számot tekinthetett meg a nagyérdemű, ugyanis mindössze ez a második alkalom, hogy világbajnokot avatnak vegyespárosban. Két évvel ezelőtt Kazanyban az orosz duett győzött a technikai programban, megelőzve az amerikai párost. Szabadprogramban viszont fordítva alakult az eredmény. Az olaszok mindkétszer a bronzértmet szerezték meg.

Ezek alapján mindenki hasonló forgatókönyvre számított: amerikai-orosz párbaj a világbajnoki címért, borítékolható olasz bronz, amit esetleg a japánok elcsaklizhatnak tőlük.

Az éremesélyesek közül először a Kanako Kitao Spendlove - Bill May duó ugrott először a medencébe. Az amerikaiak kűrje végül 87,6682 pontot ért, ami talán az első meglepetést hozta, hiszen mindenki 90 fölé várta őket. A japánok nyolcadikként következtek, ők 86,2679 pontot kaptak. Közvetlenül utánuk jöttek az olaszok, akik életük legjobb teljesítményét nyújtották, a közönség vastapssal jutalmazta Manila Flaminit és Giorgio Minisinit. Eredményük 90,2979 pont, amivel az olasz fiú elmondása szerint egy álmuk teljesült. Tizedikként, azaz utolsóként az oroszok csobbanttak. Mihaela Kalancsa és Alekszandr Malcev is kiváló produkciót mutatott be, érezhető volt partot éréskor, hogy szoros lesz a vége.

De hogy ennyire? A pontszámuk 90,2639, ami azt jelenti, hogy mindössze 34 ezredponttal (!) kaptak kevesebbet az olaszoknál. Utóbbiaknál pedig kitört az örömünnep, a Rai olasz tévétársaság rendkívüli hírként kapcsolta őket az éremátadás utáni interjúra. Az oroszok rendkívül csalódottak voltak, érthető okokból, az amerikaiak viszont kevésbé, ezzel Bill May éremkollekciója teljes lett. "Visszavágó" szombaton este hét órától, a szabadprogrammal, ami egyben a városligeti záró verseny lesz.