Messi árnyékából a PSG-hez vezet Neymar útja?

A Paris-Saint Germain 222 millió eurót fizetne Neymarért, aki állítólag hajlik a klubváltásra - írják a spanyol lapok.

A katalán Sport hétfőn számolt be arról, hogy Neymar kényelmetlenül érzi magát Barcelonában, ahol még mindig Lionel Messi árnyékában kell futballoznia.

Neymar és édesapja már tavaly nyáron felvette a kapcsolatot a PSG vezetőivel, amit maga a játékos is megerősített: "Voltak egyeztetések, nem is egy. De eldöntöttem, hogy maradok, Barcelonában otthon érzem magam - mondta. A rekordot jelentő átigazolási díj mellett a párizsi klub most 30 millió eurós fizetéssel csábítja a brazilt.

A 25 éves játékos 2015-ben triplázott a Barcelonával (azaz megnyerte a Bajnokok Ligáját, a spanyol bajnokságot és a Király-kupát) és harmadik lett az Aranylabda-szavazáson. A Sport szerint most azt a kérdést kell feltennie magának, hogytovábbra is második akar-e lenni Messi mögött.

Neymarnak idén több ajánlata is van, a PSG mellett a két manchesteri csapat is szeretné őt leigazolni. Neymar viszont nem foglalkozik mindezzel. Elképzelhető-e, hogy a Manchester Unitedhez igazolok? Igen. Vagy az Eibarhoz - nyilatkozta viccesen nemrég.

Neymar a múlt héten csatlakozott a Barcelona edzéseihez. Bár ez már a negyedik közös szezonjuk lesz, most először fordul elő, hogy Messi, Neymar és Suárez a felkészülés kezdetétől a csapattal vannak.