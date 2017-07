Rekordfizetésért marad a Chelsea-nél Conte

Két évvel meghosszabbította szerződését a Chelsea-vel Antonio Conte. Az angol bajnok labdarúgócsapat vezetőedzőjének új megállapodása 2021-ig szól.

A brit sportsajtó értesülései szerint a klub történetének legjobban fizetett edzője lesz, ugyanis évente 9,5 millió fontot keres majd. Conte tavaly nyáron az olasz válogatott szövetségi kapitányi posztjáról érkezett a londoni csapat élére, amellyel rögtön az első idényében megnyerte a Premier League-et.